中市國小防災頭套僅8% 議員促改進

花蓮地震後，許多小學生 戴著防災頭套避難，台中市議員發現，中市國小防災頭套不普及，目前全市國小學童擁有比率僅8%。議員表示，新北、宜蘭、竹市用防災經費採購，日本列為小學入學必備品，要求市府改進。中市教育局表示，全市國小新生每年2.7萬人，預計每年花400萬元，將調查學校需求，評估經費再添購。

台中市議會教育文化委員會昨天審議，藍綠多名議員聯合提案，花蓮地震時，許多國小學童戴著防災頭套到操場避難，地震避難移動時可保護頭部，要求市府盤點國小防災頭套數量。

民進黨議員王立任說，新北2016年起，每年採購送小一新生，每人都有防災頭套，地震可防災，午休可當小枕頭，因屬個人用品，建議市府採購防災頭套，普發給小一新生；全市小一新生人數約2.7萬人，若大量採購，每個頭套可低於150元，每年只要400萬即可普及，要求市府寬列預算採購。

民進黨議員江肇國說，過去透過中央補助，幼兒園、國小部分學校曾採購，但整體防災頭套的擁有率偏低；市府應自行編列預算採購，不要再等中央補助，採購時也要留意防災頭套的尺寸，否則低年級學生可使用，對高年級學生尺寸未必合適。

國民黨議員林孟令說，他不反對採購頭套，但不要當成兒童節禮物贈送，教育局最好集體採購普發，面對災害時可全面防護。無黨籍議員陳廷秀說，防災頭套要配置在隨身物品，方便學生隨時拿取，而且發生地震時，學童不一定可隨手接觸到，平時更要加強防災演練，教育學童緊急避難常識。

教育局長蔣偉民表示，台中市防災頭套目前由教育部補助經費，各校依需求自行申請採購，台中市目前共12765名國小學童擁有防災頭套，占全市國小學童8%，使用對象以低年級為主，將調查學校需求，並評估經費研議採購普發。