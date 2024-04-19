快訊

520前出招！陸認定台「聚碳酸酯」存在傾銷 20日起課徵反傾銷稅

稱遭以色列「滲透」而不是攻擊 伊朗高階官員：無計畫立即展開報復

音爆！高雄螺絲工廠外籍3人傷 油料靜電集塵箱意外爆炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中這條「後花園」公車路線險消失 何欣純促繼續行駛

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委何欣純（中）經與交通部公路局、台中區監理所會商協調，爭取到原有的6871路線暫以臨時性路線繼續提供服務。圖／何欣純提供
立委何欣純（中）經與交通部公路局、台中區監理所會商協調，爭取到原有的6871路線暫以臨時性路線繼續提供服務。圖／何欣純提供

老牌的公車客運6871路線，協助台中市屯區民眾通勤，以及前往南投縣「後花園」溪頭、衫林溪等旅遊，因缺工人力荒等因素，業者上個月宣布，將於今年5月1日停駛。立委何欣純說，由於嚴重影響民眾乘車權，她和台中市議員張芬郁經民眾陳情，多次出面協調，爭取到在替代路線未正式營運前，由原有的6871路線暫以臨時性路線繼續提供服務。

市議員張芬郁說，公車客運6871路線台中到杉林溪線，被稱為「後花園觀光路線」，原由台中客運、員林客運和杉林溪客運等3家業者聯營，沿線不少大里霧峰鄉親搭乘，原本每日有8班次，3月傳出將於5月1日停駛後接獲不少鄉親反應希望能保留。經聯繫台中市交通局、公路局，並經由何欣純協助，台中客運也有意願繼續營運下，終於讓6871不消失，保留4班次。

何欣純說，為顧及民眾通勤權益，多次與交通部公路局、台中區監理所會商協調，考量上班上課通勤民眾，以及服務前往溪頭乘客，避免轉乘造成不便，將規畫新闢路線替代因應，並且在替代路線未正式營運前，由原來的6871路線暫以臨時性路線方式繼續提供服務。

何欣純說明，新規劃台灣好行溪頭線支線，暫定6883C，以解決遊客與山友的需求，並協調總達客運公司增加6322早晚班次，維持區間學通勤乘客便利性。另外，經協調新增的台灣好行溪頭線C支線，將由台中干城發車，行駛大里、霧峰，前段與6871路線動線相同，接著改直行霧峰交流道、國道3號、竹山交流道往溪頭，可縮短搭乘時間，更快速抵達溪頭。

何欣純指出，短期先行協調交通部公路局協助6871路線繼續營運，服務沿線民眾，另一方面也要求交通部，對於客運公車缺工的問題，無論在教育訓練、或是工作媒合部分，都要與地方政府及客運業者多多配合協助。

交通部 何欣純 公車 台中市 台灣好行

相關新聞

彰化田中壽山堂失火燒出危機意識 今起公私協力盤點文資

彰化縣田中唯一縣定古蹟壽山堂今年3月間失火，燒出田中文史工作者危機意識，今在鎮公所說明盤點田中鎮文化資產的工作項目和展望...

台中這條「後花園」公車路線險消失 何欣純促繼續行駛

老牌的公車客運6871路線，協助台中市屯區民眾通勤，以及前往南投縣「後花園」溪頭、衫林溪等旅遊，因缺工人力荒等因素，業者...

彰化鄉鎮藝術巡演將登場 台北愛樂、明華園、民歌手輪番獻藝

彰化縣政府結合母親節，舉辦四場感恩晚會鄉鎮藝術巡演，彰化縣長王惠美表示，第一場將安排台北愛樂管弦樂團於4月27日在員林圓...

台中大雅、神岡要道電線如「麵線糊」 下地工程6月動工

台中大雅、神岡的要道民生路、中山路為地方門面，但沿途電線桿約453支，空中有數萬公尺電纜交織，被地方戲稱為「空中麵線糊」...

水質改善聞得到 時隔百年彰化東螺溪再度行船

彰化縣東螺溪靠天降甘霖挹補天然水源，沒下雨只能匯集畜牧和家庭的廢水，溪水臭名遠播，地方志工團隊在溪湖河段巡溪與淨溪12年...

影／媽媽市長突到清水警分局 原來是感謝大甲媽護轎勤務

台中市長盧秀燕今天近中午突然到清水警分局，在清水派出所出入登記簿上簽名後，和分局員警與職員合照，員警說市長很親切，突然到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。