廣為人知故事竟是假訊息？ 螺溪硯歷史找無證據 真相是這樣

【聚傳媒特約記者賴御文報導】濁水溪溪石製成的螺溪硯，一直是台灣特有產品，堪稱歷史超過百年的台灣之光，不過螺溪硯廣為人知的歷史，卻可能是一段假訊息！

螺溪硯在日治時期重新被發現的大概「傳說」是：日治時代因為興建濁水溪鐵橋而重新發現螺溪石，有一位日籍監工發現螺溪石可製硯，因而出名。有的傳說版本還提及這位日籍監工，發現一大塊黑石頭，大約有二百多斤，從溪中挖起好幾天，經過日曬，居然還是濕潤不乾，所以運回日本，雇工雕琢，製成八十四斤的大硯台。螺溪石從此被日人稱為「墨玉」，又稱「台灣黑玉」。少數傳說會提及螺溪石硯的發現者是「日籍技師村瀨」。

這段傳說流傳非常廣，有幾位歷史學者也曾經在著作中引用，例如在西元2014年出版的著作就說是西元1908年，日本人在架設二水與林內之間的濁水溪鐵橋時，「日籍技師村瀨在橋下發現後，運回日本加以雕刻。由於其色澤優美，易於發墨，貯水不乾，村瀨視之為珍品，後來螺溪硯就成為二水的民間特色工藝，愛好雅石者更深入濁水溪中上游挖寶。」還有學者提到有超大硯石製成了超大的硯臺。

不過中華傳播管理學會的研究發現，這段傳說是否可信，頗有疑問。從台灣文獻館退休的文史研究者林文龍是彰化和美人，他在西元2010年就發表論文中就已經指出，前述關於螺溪硯的這段廣為流傳的故事，「檢諸舊籍，竟無文獻可徵」。而且早期「傳說沒有時間，更沒有人名」，村瀨監工之名是後來才出現。

針對螺溪硯，林文龍發現在日治時期能找到確切文獻的資料，是幾則《台灣日日新報》的報導：

早先的一篇是在大正5年（西元1916年）10月26日，《台灣日日新報》的一則新聞標題是〈東螺硯續出〉，內容提到「廳下濁水溪沿岸，古來出東螺硯石，馳名內外，其石堅硬滑潤，或青色或紫色，或水波紋，或萬點星，與彼端溪略同。不久前聞佐佐木氏：近年久乏拾得者，後因八堡圳路改修工事之際，在二八水庄河磧中，發現此名石，讓愛硯家...大為驚喜。」

上面的這篇報導，明顯提到螺溪硯是「續出」，可見記者知道本來就有螺溪硯，而且報導提及是八堡圳路改修工事，與濁水溪鐵橋興建無關；除此之外，報導只提到螺溪硯，卻沒有提到超大的螺溪石或是後來製成的超大硯臺。這些都跟前述傳說不符。

林文龍進一步指出：「《台灣日日新報》所載，屬於新聞報導，發現時間為1916年(大正5年)，地點及動機是『八堡圳路改修工事之際』，報導人為『佐佐木氏』，均極為明確。據行政院文化建設委員會文化資產總管理處籌備處資料，濁水溪鐵路拱橋完成於1905年(明治38年)，與螺溪硯石重新發現無涉。台灣日日新報報導的發現，提供了正確時間及地點，足堪廓清長期累積的誤導，還原本來面目，意義重大。」

事實上，清朝文人吳德功在日治時期寫下的〈東螺石硯記〉就已經提到「今回佐佐木忠藏得一方」，連佐佐木的名字是忠，也早已寫出來了。

由此可見，真實歷史是大正5年（西元1916年），有一位佐佐木忠提到了螺溪硯石很有名，但很久沒有人找到了，直到最近因為八堡圳路改修又發現。

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