電動車一般停車 台中修法收費

台中市電動車總數8300多輛，原本在公有停車場或路邊停車格可免費停車，去年7月1日起充電車格改累進費率後，交通局提出「公有停車場收費自治條例修正草案」，將電動汽機車停車免費條文拿掉。多數議員認為市府未提出電動車優惠措施，決定下次會議再審理。

交通局長葉昭甫表示，電動車停放充電停車格將收取電費及停車費兩種費用，會研議電動車的停車優惠，今年將新增400格充電車格，方便電動車停放、充電。

交通局指出，中市電動車數量逐年攀升，目前全市公有充電車格406格，為避免占用，去年7月起充電格位採累進費率收費，第1小時20元，第2小時起40元，若停車不充電屬占用行為，依法可拖吊取締；停放公有一般車位則免收停車費。

交通局修正公有停車場收費條例，將電動汽機車領有停車證的免費條文刪除，昨天送議會法規會審議，但議員認為依台中市永續淨零自治條例規範電動車得享優惠，要求交通局提出優惠配套，下次再送法規會審理。

議員江肇國說，他駕駛電動車，收費從原本免費跳到累進計費，加上電動車數量急速增加，交通局應審慎評估，兼顧停車空間與不同車種的公平性；議員李中也要求市府提電動車停車優惠辦法，並告知議會。

葉昭甫表示，因舊式充電樁無法以度計價，目前設有充電樁的停車格位採累進費率收費，駕駛會感覺停車收費較油車高，甚至有部分電動車停在一般格位，卻以加長充電樁線路的方式充電等亂象，未來將全面汰換新的充電樁，電動車停公有停車格內，將收取電費及停車費兩種費用，並另訂電動車停車費率與優惠辦法。