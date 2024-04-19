建商台中市區獵地 3年買14幼園

台中市近3年有14筆幼兒園房地產交易、總成交金額達130.43億元，集中在七期、四期重畫區。房地產業者表示，幼兒園具「地坪廣大、地段出色、整合容易、融資方便」等4大優勢，無論是都更或危老重建，容積獎勵都相當可觀，成為建商獵地目標。

許姓家長表示，她住在台中市舊市區，附近原本有好幾家幼兒園，走路就可以到，方便接送孩子就學，沒想到幼兒園陸續收掉，改開在新興重畫區，雖然幼兒園空間更大、設備環境也好，但就是接送不便，現在只好由家人輪流開車接送孩子上下學。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，這14筆幼兒園房地產交易，面積合計9671.5坪，直逼萬坪，以七期重畫區最多，包括今年3月剛被收購的「芽米藝術幼兒園」等4家幼兒園。四期重畫區也有3家幼兒園被收購，包括2月由兒福聯盟斥資近億元買下的超群蒙特梭利幼兒園。

陳定中說，幼兒園的買方，6成具有建商背景及部分自然人，市中心的幼兒園，早已是建商獵地的主要目標。其中幼兒園附帶高屋齡建物，符合危老重建或都更條件，受政府信用管制也較輕微，深具開發及融資彈性。

台中七期、四期都是發展已久的成熟鬧區，土地供給稀少，加上新興的水湳經貿園區、14期重畫區地價動輒百萬起跳，讓建商寧可回防成熟市區。

房仲業者表示，台中市區周邊的新興重畫區，以北屯總站來說，近兩年光是新案戶數逾千戶，多為年輕家庭，因此吸引幼教業者至重畫區超前部署。

幼兒園業者說，市區幼兒園因租金漲、幼教老師難找而結束營業，加上舊市區少子化明顯，新興重畫區人口增加，例如單元二、、十四期重畫區，幼教機構也得因應市場，重新遷移布局。