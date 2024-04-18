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南投福興溫泉區20日植樹 現場2千株苗木免費領
時序入春宜植樹，南投縣政府響應世界地球日將於20日（六）在福興溫泉區種下約1300株樹苗，上午11時更現場發送2000株肖楠、月橘、金毛杜鵑及桃實百日青等苗木，還有自行車騎行挑戰、園遊會等，但基於環保須自備容器及餐具。
縣府指出，4月22日是世界地球日，為此結合林業保育署南投分署、埔里水秀獅子會於本周六（20日）在福興溫泉遊客中心共同舉辦「一騎悠遊植樹護地球」，透過植樹行動、自行車騎行體驗及環保市集等活動，向民眾提倡落實節能減碳。
南投縣風景區管理所表示，活動當天將在福興溫泉區種下樹蘭、月橘、松樹、白水木、黃連木與金毛杜鵑等共計1300株樹苗，預計上午11時免費發放2000株的肖楠、金毛杜鵑、桃實百日青、月橘等樹苗，開放現場排隊領取，但送完為止。
此外，同步舉辦自行車騎行體驗，低碳環保的騎車探索福興溫泉區；並有「綠行動園遊會」透過市集、闖關等方式，讓民眾更了解54個愛地球的綠行動，推動人們改變生活方式，從食、衣、住、行、育、樂、購各方面實現淨零環保行動。
縣府表示，為響應環保政策，現場所有攤商均不提供一次性餐具及塑膠袋，民眾須自備容器、餐具及環保袋等，一起降低活動垃圾量，用實際行動愛護地球；另，參加騎行活動請自備自行車，活動詳情可上「福興溫泉遊客中心」臉書專頁查詢。
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