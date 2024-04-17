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市區公墓成嫌惡設施 台中豐原社皮變身毛小孩公園

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員張瀞分建議市府，將公墓轉型「美樂地」公園，豐原社皮公園以友善毛小孩模式，可推廣。記者陳秋雲／攝影
台中市議員張瀞分建議市府，將公墓轉型「美樂地」公園，豐原社皮公園以友善毛小孩模式，可推廣。記者陳秋雲／攝影

台中市議會定期大會專案報告，市議員張瀞分關切公園綠地規劃闢建情形，希望市府積極推動公墓遷葬，讓鄰避設施變成公園綠地或公共空間，改善民眾生活環境。

張瀞分說，台中市截至今年一月為止，已開闢公園、綠地、園道、廣場等共計1113處，使得每一萬人平均綠地面積達到9.49公頃、為六都第二。

張瀞分指出，都市中土地有限，想找一塊地闢建公園並不容易，因此她長久來積極推動公墓遷葬，希望加速將這些臨避、嫌惡設施轉型為公共建設或公園，以豐原區社皮公園為例，就是從臨避設施變成美樂地公園，裡面有球場、有兒童遊戲設施，更有寵物友善公園，後續希望建設局能進一步健全完善園內設施，以吸引更多民眾前來遊玩。

另后里森林公園面積廣達十幾公頃，市府也應該做整體的規畫，並進行設施補強。

建設局長陳大田表示，台中市長盧秀燕上任後推動公墓轉型為綠美化公園共19處，新增32.5公頃綠地面積、相當於3至4座的文心森林公園，此外，市府也會持續善用可以利用的國有閒置土地或軍方土地，加速綠美化。

公墓 森林公園

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