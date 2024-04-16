后里路名讓人分不清促整併 民政局：民調結果維持現狀

台中市議會今進行市府專案報告，議員邱愛珊指出，后里區正發展觀光，但外地人常搞不清楚路名，三線路、四月路、水門路等路線七彎八拐令人迷糊，市府應加速推動整併。

民政局長吳世瑋說，道路整併涉及住戶與公司行號證件的更動，影響民眾權益甚鉅，市府民調，居民多不同意，民政局會再探詢民意。

邱愛珊說，她個人經歷，選舉期間開車找路，有的道路導航也找不到，像三線路、四月路、水門路等，她以紅線標示道路，顯示一條道路分布不按牌理出牌，對當地要發展觀光是障礙。她詢問民政局局對后里道路整併是否有任何規劃與進度？

民政局局長吳世瑋表示，道路整併須與民眾充分溝通後才能推行，會再作民調了解在地想法。