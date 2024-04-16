35區里整併擦出火藥味 盧秀燕：過程須和諧不要殺到見血

台中市議會今進行定期會，民政局提「里鄰、區界整併規劃」專案報告，全市有35里待整併。議員曾朝榮認為市府不要考量選舉反舉棋不定。市長盧秀燕說，過程應求和諧，正反意見歧異大，不要殺到見血。議員何文海認定，市長這樣說就是不想做，盧秀燕反駁「不要為我下定義」。

議員曾朝榮說，市府整併區里不要只考慮選舉，要做對的事。記者陳秋雲／攝影

民政局專案報告指出，里鄰調整不僅涉及行政區域範圍變動，去年上半年自治條例初步擬定各里達4000戶或1.1萬人以上，共12區35里的區公所，開分里說明會，部分里別民意尚無共識，盧市府至今還沒有一個里整併。

議員施志昌說，台中人口突破285萬，但大安區已跌破1萬8000人，大安區多位里長連署陳情大安畫為特定農業區阻礙地方發展，但市府未提政策解決，大安現狀就是上演世界名著「老人與海」，合併以來少了逾11%，盧市長上任前還有19267人，5年減少了1272人、少6.6%，市府看不到海線困境？

市議員施志昌指出，全市人口成長將破285萬，但大安跌破1.8萬人，地方發展堪憂。記者陳秋雲／攝影

都發局長李正偉說，農業區有總量管制，目前依農地使用狀況再劃分。施志昌說，為何台中分配農地比例就要劃在大安？阻礙發展。盧秀燕說，清水區快突破9萬人、梧棲上月也突破6萬，人口持續增加。施志昌說，他問大安，市長卻回答清水有何關聯？盧表示，因都在海線，作此說明。

議員何文海說，南屯豐樂與文山里人口均超過1萬5000人，但看不出市府有分里的作為，市長任內不可能完成，他要求加速處理。盧秀燕說，區里大的要分、小的併，茲事體大，條件之一就是要和諧，當然要雙贏。何說市長的說法就是不做，盧表示，沒有不做，過程須和諧「不要幫我定義」。

市議員何文海指出，市長盧馬燕說整併區里過程要和諧，就是不想做，市長盧秀燕請議員不要幫她定義。記者陳秋雲／攝影

議員陳雅惠表示，部分里別人口數懸殊，人口最多的是北屯區廍子里已有11066戶、25283人；人口最少是清水區中興里僅169戶、451人，兩里人口差56倍多，里長業務勞逸不均，行政效率因里而異，審計處也建議市府研擬加速調整方案。

議員陳雅惠說，全市里別的人口數差距太大，市府應加速整併。記者陳秋雲／攝影

議員張家銨說，她曾質詢多次，但吳世瑋回復都是會做、協調中，但至今沒有進一步結果。吳世瑋 說，有些協調只能檯面下進行，他強調很多區長都在拚，希望議員支持。

議員謝志忠說，看起來市的壓力大，吃力不討好，溝通是好事，但有統一的法規與作法，也要有統一的態度，否則根本做不到。