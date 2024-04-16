學者觀點／車站為核心商場 串連景點闢商機

台鐵高架車站的商業空間招商不易，學者認為，台鐵傳統包袱多，不是有蓋商場就能賺錢，當初規畫都過於理想，公司化後應引以為鑑，導入專業管理機制；以豐原、員林車站招商為例，十多年前的規畫早已不適用，最後結合周邊景點，發展接駁轉乘服務，或找到「帶路雞」名店，才能吸引商機。

財團法人商業發展研究院副院長張皇珍說，消費者傾向一站式購物，車站商場租金不便宜，又缺乏主題性，難吸引店家。張皇珍說，台鐵不能有房東心態，租出去就好，要有經營觀念，從消費者角度思考，透過調查結果，打造主題商場，另找到「帶路雞」名店吸客，多管齊下，才能帶來經濟效益。

東海大學公行系主任蔡偉銑說，疫情後大環境景氣不佳，連都會區店鋪都改為夾娃娃機店，即使員林、豐原大站，也面臨人口減少、高齡化問題，當初規畫的效益已大打折扣；台鐵應重新思考，車站要串聯周邊景點，發展轉乘服務。

大葉大學財務金融學系副教授鄭孟玉說，員林站周邊路燈照明不足，還有街友進駐，應先改善環境與安全；員林是南彰大站，可串連田尾公路花園等景點，提供轉乘服務，有人潮才有商機。

彰化師大企管系教授張世其也說，日本許多以車站為核心的商場，串連周邊景點，台鐵已公司化，要有經營者的想法，思考有何賣點、聚客；初期可先讓利不收店租，或從營業額抽成，商場做起來後，台鐵也是贏家。