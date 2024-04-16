台鐵豐原、員林車站闢商場 閒置多年

台中、員林鐵路高架化通車多年，高架車站、軌道下方規畫商場，但招商不順利。日運量破萬人次的「一等站」豐原、員林車站，除了便利商店、抓娃娃機店進駐，其餘空間閒置，還有街友出入便溺，帶著全副家當進駐，引發地方詬病。

台鐵當初看好豐原車站商業聚集，規畫1500多坪商場，軌道下方還有700多坪時尚購物街；員林車站軌道下方也有商業空間，搭配後站商場BOT案，想打造百貨影城。但台中、員林鐵路高架已通車近8年、10年，當初亮眼的商場規畫效益，迄今仍是空中樓閣。

學者認為，不是有商業空間就能招商，這些閒置商場都是台鐵公司化前，缺乏專業規畫的結果；現在既已轉型，大環境、景氣都改變，不要再緊咬十多年前的評估，應跳脫傳統思維，引進專業經理人，才能創造獲利。

台鐵表示，看好員林站商機，招商案將重新試算財務再推出；豐原站商場都已出租，近期店家會陸續進駐。

員林車站高架下方也有幾名街友擺放自己全部的家當，當成自己家。記者林宛諭／攝影

彰化員林車站日運量1.6萬人次，為南彰第一大站，高架站區商場長期閒置，後站1.92公頃開發案也乏人問津。高架下方的停車場高掛「招租」布條，街友入夜後攤開被褥，伴著間歇的火車聲席地入眠。

記者直擊，尖峰時段員林站內人潮擁擠，但除了超商人多，賣鐵路便當的店鋪傍晚就打烊，出車站人潮散了，軌道下方商場有數十台夾娃娃機的店鋪，假日移工多，平時除2、3名學生，通常都空蕩蕩。員林市新生里長巫吉清說，「這是員林的金雞母門面，只擺夾娃娃機不好看。」

立委陳素月說，員林站區招商流標，可能與租金太高有關，為求招商順利，租金、開發權利金建議再檢討。台鐵表示，將重新評估財務再招商。

立委陳素月說，員林站區招商流標，可能與租金太高有關，業者初期要承擔營運成本，為求招商順利，租金、開發權利金建議再檢討，應聽取地方意見。台鐵表示，將重新評估財務再招商。

台中豐原車站每天有1.2萬人進出，車站一、二樓規畫商場。除二樓超商、台鐵便當店外，一樓有夾娃娃機店，有店鋪張貼「美甲美睫」但仍未開張，入夜後漆黑一片；商場角落甚至張貼「請勿大小便」公告，附近住戶深夜曾多次見街友遊蕩。