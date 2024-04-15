還差9人！蛋白區翻身 台中清水將破9萬人 幸運兒送大禮

台中市人口即將突破285萬大關，清水區即將突破9萬人，歷時38年清水人口有重大突破。市長盧秀燕表示，市府近年加大海線地區各項建設力度，吸引建商推案造鎮、人口大量移居。

民政局長吳世瑋說，清水區有清水火車站、全台第二大國際商港台中港，中部唯一聯外機場台中國際機場，中台灣唯一具備陸海空運輸動能的行政區，前景看好。

市長盧秀燕指出，過去海線地區常被視為蛋白區，近年海線建設起飛，有目共睹，有「海線四小龍」之稱的沙鹿、龍井、梧棲、清水，10年來人口從30萬6506人增加到去年底的32萬8161人，增加2萬1655人，顯見在建設利多與產業發展的雙重助力下，帶動海線地區人口增長，未來發展性持續看好。

民政局表示，清水區人口已達8萬9981人，即將突破9萬大關，市府迎接重要歷史時刻，第9萬名設籍清水幸運兒，將獲贈價值近6千元的無線吸塵器；第9萬前後2名設籍民眾則可獲贈價值近2千元禮品。