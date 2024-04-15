南投抽驗蔬果4件農藥殘留超標 全聯、楓康入列
南投縣衛生局抽驗蔬菜、水果及肉品共25件，其中南投市全聯福利中心花椰菜、國姓鄉全聯蘿蔔、台灣楓康超市草屯店香菜、南投市大盤大生鮮百貨百香果，農藥殘留超標。
南投縣政府衛生局今天下午發布新聞稿表示，抽驗25件蔬菜、水果、肉品，其中3件蔬菜、1件水果農藥殘留超過法定殘留標準，衛生局已要求業者下架不合格產品，並移請上游供應商所轄縣政府衛生局辦理後續裁處，並對業者進行法規輔導。
根據衛生局資料，南投市學藝路全聯實業公司的花椰菜農藥殘留與規定不符，移雲林縣衛生局裁處；草屯鎮中興路台灣楓康超市草屯店香菜農藥殘留與規定不符，移雲林縣衛生局；南投市復興路大盤大生鮮百貨的百香果農藥殘留與規定不符，移彰化縣衛生局；全聯國姓分公司的蘿蔔農藥殘留與規定不符，移雲林縣衛生局。
衛生局表示，建議購買蔬菜、水果盡量選擇有機或認證產品，並注意產品標籤及產地資訊，食用前澈底清洗以減少農藥殘留；另外，妥善保存食材也是關鍵，蔬菜、水果應放在冰箱保鮮層，肉品應冷藏或冷凍，並在有效期間內食用完畢。
衛生局指出，烹調時確保食物充分加熱以消滅可能存在的微生物，未當餐食用完畢應妥善包覆，保存時注意避免生、熟食交叉污染，再次食用應確實復熱完全，並減少反覆加熱及食用次數；衛生局定期至市場、賣場、超市抽驗，致力降低可能的食品安全風險。
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