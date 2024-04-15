頭家國小游泳池20年未翻修 楊瓊瓔爭取近千萬元修繕

台中泳隊名校「頭家國小」游泳池使用超過20年，設備老舊且池底地磚脫落，影響學生泳課安全，立委楊瓊瓔及台中市議員賴朝國協助爭取960萬元改善工程，體育署核定補助6成，游泳池工程未發包，校方又發現梁柱、牆面遭震損，楊瓊瓔今天邀相關單位會勘，建議尋求結構技師進一步鑑定評估，再提報體育署爭取修復補強經費。

立委楊瓊瓔、市議員賴朝國今天辦理頭家國民小學游泳池改善及0403地震災損勘查，台中市教育局副局長葉俊傑、體育保健科長尤敦正、頭家東里長劉進福、家福里長賴美芳出席，多位家長會長成員也到場關心。

頭家國小校長周文杰說明，該校游泳池使用超過20年，陸續發現池底磁磚脫落、鋼構屋樑鏽蝕、樓板龜裂滲漏等情形，感謝立委楊瓊瓔及市議員賴朝國協助爭取960萬元經費進行改善工程，將進行磁磚修繕、置換鏽蝕鋼構及2樓平台防水隔熱處理等，日前已獲體育署核定補助6成經費，台中市教育局自籌其餘4成。

周文杰表示，該校培育張愷岳、蔡秉融、何品莉等游泳名將，但泳池部分結構因403地震受損，包括基柱損壞、地面裂縫、牆面龜裂等，初判無立即危險，盼爭取經費一併進行修復，維護師生泳課及泳隊訓練安全。

今天勘查游泳池震損情形，發現2樓平台部分機電設備因日曬雨淋鏽蝕嚴重，管線密布，難以施作防水隔熱塗層，學者專家建議加蓋鋼構屋頂。賴朝國、葉俊傑均表示，加蓋屋頂涉及增建，需依建築法規定申請雜項執照，應詢問都發局等相關單位能否合法。