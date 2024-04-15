聽新聞
test
0:00 / 0:00
沉浸集集、南投、竹山風情 百K自行車系列5月起追風
「南投旅遊百K自行車系列活動」5月18日在集集鎮、6月22日在南投市、7月20日在竹山鎮陸續登場，里程從5至90公里不等，適合各年齡層騎士透過單車探尋小鎮風情，今天起報名。
南投縣政府舉辦「南投旅遊百K自行車系列活動」5月18日起登場，縣府今天宣布活動網站上線開始受理報名，南投縣副縣長王瑞德出席記者會說，歡迎遊客騎著自行車滿懷舒鬆心情，放慢速度探索南投，今年擴大辦理店家集章換紀念品活動，可至店家索取集章摺頁。
王瑞德說，3場小鎮漫遊分別於5月18日在集集鎮、6月22日在南投市、7月20日在竹山鎮登場，引領自行車同好悠閒品味小鎮吃、喝、玩樂趣；其中南投市遊程帶領從中興新村、國史館台灣文獻館出發，以近百公里環繞南投市、草屯、中寮、水里、集集小鎮地帶。
根據縣府資料，5月18日「集集小鎮采風漫騎」在集集武昌宮集合，里程5至15公里；6月22日在國史館台灣文獻館辦理250公尺「南投兒童滑步車趣味賽」、5至15公里「南投文化美食尋騎」、90公里「南投旅遊百K自行車挑戰」；7月20日在竹山克明宮辦理「竹山鄉野生態傳騎」，里程5至15公里。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言