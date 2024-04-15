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沉浸集集、南投、竹山風情 百K自行車系列5月起追風

中央社／ 南投縣15日電
在集集小鎮采風漫騎別有風情。 圖／日管處提供
在集集小鎮采風漫騎別有風情。 圖／日管處提供

「南投旅遊百K自行車系列活動」5月18日在集集鎮、6月22日在南投市、7月20日在竹山鎮陸續登場，里程從5至90公里不等，適合各年齡層騎士透過單車探尋小鎮風情，今天起報名。

南投縣政府舉辦「南投旅遊百K自行車系列活動」5月18日起登場，縣府今天宣布活動網站上線開始受理報名，南投縣副縣長王瑞德出席記者會說，歡迎遊客騎著自行車滿懷舒鬆心情，放慢速度探索南投，今年擴大辦理店家集章換紀念品活動，可至店家索取集章摺頁。

王瑞德說，3場小鎮漫遊分別於5月18日在集集鎮、6月22日在南投市、7月20日在竹山鎮登場，引領自行車同好悠閒品味小鎮吃、喝、玩樂趣；其中南投市遊程帶領從中興新村、國史館台灣文獻館出發，以近百公里環繞南投市、草屯、中寮、水里、集集小鎮地帶。

根據縣府資料，5月18日「集集小鎮采風漫騎」在集集武昌宮集合，里程5至15公里；6月22日在國史館台灣文獻館辦理250公尺「南投兒童滑步車趣味賽」、5至15公里「南投文化美食尋騎」、90公里「南投旅遊百K自行車挑戰」；7月20日在竹山克明宮辦理「竹山鄉野生態傳騎」，里程5至15公里。

中興新村 南投縣 單車 自行車 集集

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