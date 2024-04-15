台中標線人行道有褒有貶 議員：沒防撞1年違停1052件

台中市議會今進行「人本交通」專案報告，市府交通局在不易設置實體人行道路段，規劃標線型人行道，區分行人及車輛用路範圍，目前已設167處，頗獲好評。但議員也質疑，標線型人行道缺乏實體阻擋，行人安全堪虞，另標線型人行道去年違停案件取締1052件，行人安全與居民停車權益應兼顧。

交通局說，市府在相關道路配置規劃持續留設行人空間，選定部分不易設置實體人行道路段，規劃標線型人行道。為避免標線型人行道設置後，影響附近民眾用路權益，市府規劃時一併留設機車停車空間、公車避車彎等設施，後續將邀集相關單位會勘，收集地方民意評估設置實體阻隔設施，兼顧行人及住戶權益達雙贏。

交通局、建設局近日選在福星路等處試辦商圈人行專用道，重新規劃並調整車道設置，闢出700公尺人行道，提供學生、民眾通行空間，同樣的標線型人行道設施，在各區已設置167處。

議員黃馨慧說，西屯區逢甲商圈福星路是公認「難走且危險路段」，汽、機車多、騎樓不平，缺少人行專用道，導致行人、推嬰兒車家長穿梭車陣，易發生危險事故，在此試辦標線型人行道，值得肯定。

議員吳佩芸說，過去5年來，台中市每年的行人死亡數都位居全國前3名，標線型人行道去年整年違停裁罰數破千件，行人交通環境嚴峻，市府應參考日本、高雄的經驗，研擬實體阻隔的改善措施。

吳佩芸指出，僅用綠色鋪面區隔，很容易造成車輛違停，去年標線型人行道違停裁罰達1052件，她認為這就是沒有實體阻隔的缺點。吳佩芸說，日本有很多標線型人行道，在人行道邊緣設置路緣石與欄杆，避免違停更保障行人安全。市長盧秀燕市長回應，市府會參考且更美化。

行政院盤點危險路口，去年全額補助1.2億在台中要改善63處危險路口，將在今年底完成；2024年至2027年，中央再編列400億，分4年期推動「永續提升人行安全計畫」，台中已提報48案審查中，總金額超過10億。

議員張芬郁則要求盧市府投資改善交通硬體建設，而非中央補助推動，台中才要動。她另建議盧市長在指示專責窗口整合路況改善時，納入公所和里鄰長在地方的意見，才能更貼近市民的使用。