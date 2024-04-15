快訊

女友大罵渣男劈腿約砲 沈建宏回「花錢不算」道歉了

第三波內閣人事將公布 財政部、僑委會、人事長續任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／螢火蟲幼蟲野放復育有成 餐旅館老闆童年回憶再現

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中沙鹿「想窩11餐旅館」邀請螢火蟲專家吳加雄博士評估環境，認為餐旅館地點，曾有螢火蟲棲息紀錄，業者在專家指導下，去年展開螢火蟲復育計畫。圖／想窩11餐旅館提供
台中沙鹿「想窩11餐旅館」邀請螢火蟲專家吳加雄博士評估環境，認為餐旅館地點，曾有螢火蟲棲息紀錄，業者在專家指導下，去年展開螢火蟲復育計畫。圖／想窩11餐旅館提供

台中「想窩11餐旅館」營業3年，在螢火蟲專家評估指導下，在餐旅館區樹林展開螢火蟲復育計畫，也請幼兒園小朋友野放螢火蟲，最近已可看到螢火蟲的螢光點點，業者洪紹龍表示，他的童年充滿動物記憶，如今回憶再現，很感動。

「想窩11餐旅館」歷時4年興建，2021年1月11日營業，業者想為生態環境永續盡一份心力，洪紹龍邀請螢火蟲專家吳加雄博士到場評估，專家認為該館所在沙鹿地區，曾有螢火蟲棲息紀錄，且螢火蟲復育營造之人工濕地環境，有助於增加都會地區的生物種類。

業者在專家指導下，2023年一月展開螢火蟲復育計畫，在餐旅館後方樹林營造水生螢火蟲棲息地，並請附近幼兒園參加，一起野放螢火蟲幼蟲。

樹林棲地保有原始天然，適合螢火蟲生長，復育成效佳，去年四月已發現螢火蟲成蟲出現，業者為分享這份喜悅，舉辦螢火蟲季活動，邀請大家一起欣賞螢火蟲、瞭解生態保育重要性。

「想窩11餐旅館」老闆洪紹龍表示，他的童年充滿動物記憶，感受到城市發展對生物多樣性減少造成影響，他想讓讓孩子們深入了解台灣山區珍貴生態，尤其是低海拔山區的生物多樣性，讓想窩11餐旅館不只是親子餐旅館，更要肩負起教育與保育的使命，從螢火蟲復育開始。

台中沙鹿「想窩11餐旅館」邀請螢火蟲專家吳加雄博士評估環境，認為餐旅館地點，曾有螢火蟲棲息紀錄，業者在專家指導下，去年展開螢火蟲復育計畫。圖／想窩11餐旅館提供
台中沙鹿「想窩11餐旅館」邀請螢火蟲專家吳加雄博士評估環境，認為餐旅館地點，曾有螢火蟲棲息紀錄，業者在專家指導下，去年展開螢火蟲復育計畫。圖／想窩11餐旅館提供

幼兒園 螢火蟲復育 野放

延伸閱讀

桃園復興民宿震後鑑定安全 新推賞螢導覽圖拚國旅

雙溪賞螢開始了！首場地方創生專案補助 每人800元成行

超好拍！南投螢火蟲大爆發 捕捉夢幻螢光免疊圖

7水雉誤入蜈蚣籠泡水失溫 眾人合力急救援平安野放

相關新聞

影／電價上漲 盧秀燕：不只漲幾塊錢 食衣住行都漲價

我國電價從4月1日起調漲，台中市長盧秀燕今在議會表示，不只是漲幾塊錢電費的問題，而是食衣住行都在漲，這才是最大問題，以中...

台中標線人行道有褒有貶 議員：沒防撞1年違停1052件

台中市議會今進行「人本交通」專案報告，市府交通局在不易設置實體人行道路段，規劃標線型人行道，區分行人及車輛用路範圍，目前...

影／螢火蟲幼蟲野放復育有成 餐旅館老闆童年回憶再現

台中「想窩11餐旅館」營業3年，在螢火蟲專家評估指導下，在餐旅館區樹林展開螢火蟲復育計畫，也請幼兒園小朋友野放螢火蟲，最...

台中準原民議員吳建德 在市議會拿下兩個第一

台中市第15選舉區（平地原住民）議員補選，捲土重來的國民黨候選人吳建德當選。他的哥哥是台中市議員吳呈賢，台中市議會有史以...

南投垃圾 堆積破25萬噸

南投縣因無焚化爐，僅能委外由他縣市代燒垃圾，但常因各地焚化爐設備老舊、歲修或居民抗議等因素，遭減量、甚至拒收，導致垃圾堆...

麻糬老店防腐劑超標 鄉親崩潰

衛福部食藥署聯合地方稽查中市炊蒸產品，南投草屯經營超過60年的方愫馨麻糬店，被檢出防腐劑超標，該店家知名度高，引發地方熱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。