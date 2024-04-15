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影／螢火蟲幼蟲野放復育有成 餐旅館老闆童年回憶再現
台中「想窩11餐旅館」營業3年，在螢火蟲專家評估指導下，在餐旅館區樹林展開螢火蟲復育計畫，也請幼兒園小朋友野放螢火蟲，最近已可看到螢火蟲的螢光點點，業者洪紹龍表示，他的童年充滿動物記憶，如今回憶再現，很感動。
「想窩11餐旅館」歷時4年興建，2021年1月11日營業，業者想為生態環境永續盡一份心力，洪紹龍邀請螢火蟲專家吳加雄博士到場評估，專家認為該館所在沙鹿地區，曾有螢火蟲棲息紀錄，且螢火蟲復育營造之人工濕地環境，有助於增加都會地區的生物種類。
業者在專家指導下，2023年一月展開螢火蟲復育計畫，在餐旅館後方樹林營造水生螢火蟲棲息地，並請附近幼兒園參加，一起野放螢火蟲幼蟲。
樹林棲地保有原始天然，適合螢火蟲生長，復育成效佳，去年四月已發現螢火蟲成蟲出現，業者為分享這份喜悅，舉辦螢火蟲季活動，邀請大家一起欣賞螢火蟲、瞭解生態保育重要性。
「想窩11餐旅館」老闆洪紹龍表示，他的童年充滿動物記憶，感受到城市發展對生物多樣性減少造成影響，他想讓讓孩子們深入了解台灣山區珍貴生態，尤其是低海拔山區的生物多樣性，讓想窩11餐旅館不只是親子餐旅館，更要肩負起教育與保育的使命，從螢火蟲復育開始。
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