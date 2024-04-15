台中和牛燒肉店EMPEROR囤積過期肉 業者聲明：員工訓練用

聯合報／ 記者黃寅洪敬浤／台中即時報導
台中市衛生局食品藥物安全處在頂級和牛燒肉店EMPEROR查獲過期和牛。圖／台中市政府衛生局
台中市衛生局食品藥物安全處在頂級和牛燒肉店EMPEROR查獲過期和牛。圖／台中市政府衛生局

台中市西屯區主打頂級和牛的燒肉店EMPEROR被檢舉使用過期肉品，衛生局食品藥物安全處前天上門稽查，當場查獲不僅是牛肉過期，包括豆瓣醬、味噌、冷麵等都也有過期情形。EMPEROR今晚透過臉書發表聲明，表示在營業時間所提供的肉品，和報導中的過期肉不一樣，且分兩個不同冰箱保存。

EMPEROR在臉書中說，報導中（過期）的冷凍肉品和一些過期的商品是為了提升服務品質所留下，要給員工進行教育訓練的。

不過，EMPEROR也自承，在店裡把過期的和牛冷凍保存，「這一點是違法的，確實是不對的」，他們也體會到對於台灣食安相關法律的認知不足，而做出了不好的示範感到很抱歉。

EMPEROR說，這次報導中多多少少有些與事實不同的地方，造成大眾的恐慌，他們深感抱歉，造成大家著麼多麻煩。對於不實的報導，決定採取法律行動，給消費者和大眾一個交代。

食安處今公布資料，在EMPEROR燒肉店查出的食材過期情形是牛肉約15箱，逾最佳賞味期3個月到5個月不等。味噌11盒，逾有效日期2到4個月不等、豆瓣醬3瓶，逾有效日期2個月，以及冷麵24箱，逾有效日期1周。

食安處說，產品均已封存停用，後續將通知負責人陳述說明後，將依違反食安法第15條第1項第8款規定處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

燒肉店EMPEROR透過臉書聲明，表示在營業時間所提供的肉品，和報導中的過期肉不一樣，且分兩個不同冰箱保存。圖／取自和牛EMPEROR臉書
燒肉店EMPEROR透過臉書聲明，表示在營業時間所提供的肉品，和報導中的過期肉不一樣，且分兩個不同冰箱保存。圖／取自和牛EMPEROR臉書

燒肉 食安

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