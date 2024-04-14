彰化不識字人口占比高 縣府力推課程和競賽教成人識字
根據內政部調查資料顯示，彰化縣不識字率僅低於雲林縣，彰化縣政府為此積極推動樂齡學習等課程減少不識字人口，今表揚102名優秀學員；受表揚的多名阿婆都表示，現在能看能寫真開心。原國籍印尼的新住民陳雪紅，看得懂更聽得懂讓她更融入台灣生活。
縣政府今下午在彰化市忠孝國小活動中心，舉辦112學年度成教班、新住民識字班及補校優秀學員表揚典禮暨樂齡學習成果展，表揚50名優秀學員、三項語文競賽績優52名學員。縣長王惠美說，縣政府設立樂齡學習中心、長青學苑、長青大學和推動成人教育，舉辦硬筆字、朗讀及看圖作文等語文競賽，鼓勵失學民眾和新住民朋友經由課程學習、競賽，增進閱讀和書寫能力。
成人教育朗讀比賽朗讀第一名的學員顏彩緞表示，小時候沒讀書，一直很想學認字，朋友邀她就一起去上學，上課期間要一面照顧生病家人、幫忙接送孫子，一面讀書不敢鬆懈，參加比賽竟然得名，她覺得開心之外，也體會「活到老、學到老。」道理。
成人教育班朗讀第二名新住民陳雪紅說，嫁來台灣不認得中文字，連住家地址都不會寫，所以在家人鼓勵下報名上課，沒想參賽到名次，她認為更大收穫是看懂中文，能理解別人說什麼。
內政部統計，截至2023年全台不識字人口占比平均0.75%，雲林縣1.93%位居第一，彰化縣1.79%倒數第二，卻是中彰投三縣市的榜首，因不識字人口集中高齡者和新住民，縣政府本（112）學年度開設6班成人基本教育研習班，16班新住民識字班和8班國小附設補校，參與學員共計589人。
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