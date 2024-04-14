影／日本失依、失親兩女大生來台見習 彰化家扶打頭陣

家扶基金會與日本長足育英會締結姊妹會25年，常有彼此觀摩實習活動，長足育英會扶助指派兩名女大生到台灣實習半年，彰化家扶中心負責前3個月訓練。兩女大生接觸第1線扶幼工作，對台灣認養人可與被扶助兒少相見歡感到驚訝，直覺台灣人「好親切可愛」。

日本女大生畠山瑞恵年幼時父母先後去世，被安置育幼院，12歲至成年改安排住寄養家庭，這段童年往事讓她深感孩子需要愛與陪伴，選擇大學讀社會福祉學科。她說，希望畢業後能照顧弱勢兒童，更期待自己能成為國際兒童福利的生力軍，讓所有的孩子都快樂，在台灣見習期間她會努力學習。

中川偉瑠華幼年喪父，因功課優異成為足長育英會的受獎生，她與現任就服員的媽媽相依為命，期許自己日後當老師。她表示，今年3月下旬來台，到彰化家扶中心見習時間不長，但已見到社工員整理受扶助兒少紀錄很有系統，雖不確定自己以後會不會從事社福工作，但將把彰化家扶的優點帶回日本分享。

彰化家扶竭盡所能輔導兩名日本女大生，不必煩惱食宿之外，邀請她們參與年度會報、認養人與被扶助兒少的相見歡等活動。家扶中心王震光今表示，家扶基金會在921震災後與日本長足育英會結為姊妹會，他和很多家扶幹部赴日吸取長足育英會彩虹之家心理創傷治療成果，回台設立彩虹屋與社工夥伴分享心創治療經驗，這次兩名日本女大生來台見習，彰化家扶會協助實習社工專業事務，加強雙邊合作交流。