機捷異物入侵 中捷邀國內捷運公司研議優化辨識預警系統

桃園機場捷運13日發生2公尺C型鋼入侵，造成電力異常，導致部分列車停駛、延誤，幸無傷亡。中捷列車去年5月撞上掉落工程吊臂，造成1死14傷事故，已推動9項精進措施，並與國內捷運公司共同研商，研擬裝設智慧型障礙物辨識裝置，優化預警系統。

國家運輸安全調查委員會指出，今年5月完成並公布中捷事故調查報告，監察院4月10日糾正中捷錯失緊急應變時機。

台中市長盧秀燕表示，中捷前董事長與總經理請辭，這是最嚴重的處理，等收到監察院正式公文後會檢討，虛心受教。

台中市議員江肇國指出中捷的高層請辭不應只是「斷尾求生」，調查報告指出涉及的局處，包含交通局、都發局、消防局、中捷公司等，因全盤檢討，啟動行政調查。

中捷事故釀1死14傷，運安會還原事故43秒，運安會指出，完整調查報告草案預計明年5月完成，提報委員會議審議通過後發布，將提出適當改善建議，防止類似事故再發生。

監察院糾正中捷510事故緊急應變作業程序，中捷公司表示，全面檢視事發過程，已在18站月台增設緊急按鈕，軌道區發生緊急狀況，月台任何人員可立即按壓緊急停車按鈕，阻止列車進站或出站，避免列車撞上外來物。

另提9項精進作業，因吊臂砸軌道，電力系統異常，但中捷不及反應，將優化電力異常告警處置，第三軌或車站設備電力異常時斷電等處理方式。

列車來不及煞車，中捷完成隨車員「開蓋按壓」訓練，在駕駛台蓋板蓋上但不上鎖的情況下，隨車員開啟蓋板、按壓緊急煞車按鈕3秒，先前上鎖需花20秒，提升後續處理緊急事故時效。

另包括標準化月台工作人員險阻手勢標準化、暫停列車發車方式、隨車人員值勤包擺放配置優化、隨車人員「指差喚呼」確認、緊急作業程序標誌調整及列車與車站安全設備宣導、旅客完成疏散後的搜救方式。

國內中運量無人駕駛系統除中捷綠線，還有北捷文湖線、新北環狀線，中捷也與北捷、新北捷及施工單位研商，加裝月台緊急停車按鈕，及研擬裝設智慧型障礙物辨識裝置，延伸障礙物偵測距離，優化預警機制，強化行車安全系統。