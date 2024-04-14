白沙屯和大甲媽進香人潮都很多 信徒：有分別心的一直是人
大甲媽祖遶境進香今晚將回到大甲鎮瀾宮安座，今年隨行人潮超過100萬人次，日前剛結束的白沙屯媽祖進香人潮也超過往年，有人會將這二處媽祖進香相比，還有人提到政治話題，一名信徒在臉書討論區說他是媽祖信徒，媽祖相同，只是二邊媽祖活動方式不同，有分別心的一直是人，信徒的一番話引起很多人共鳴按讚。
一名信徒在「我愛大甲媽活動情報討論區」留言，他說自己今年跟著大甲媽祖遶境，開始有人跟他聊，對方比較喜歡白沙屯媽祖，祂都是那裡有需要衝去哪裡，比大甲媽祖更有神感應。
留言信徒說，不論哪邊的媽祖都是媽祖，只是二邊媽祖舉辦活動的方式不一樣，他認為白沙屯媽祖比較隨興，也比較靈活機動。大甲媽祖比較固定，有自己的計畫跟SOP。
他表示，走過大甲媽祖的人就知道，大甲媽祖的忠實信徒很依賴固定行程，尤其是長者已經對每年會走的路線瞭若指掌，大家對大甲媽祖事先安排好的行程感到舒適。
他說沒有哪一邊媽祖一定比較有神感應，祂們都是慈悲的為信徒著想，這名信徒強調「有分別心的一直是人」，這句話引起熱烈討論，有網友說，二邊媽祖進香活動他都有參加，同樣充滿感動，不需為了個人立場提出不尊重媽祖的言論。
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