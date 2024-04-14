震後土石鬆 登玉山慎防落石

403花蓮地震後，全台餘震不斷，登山風險陡升。玉山主峰在地震當時猛烈搖晃，玉山國家公園管理處完成最新巡查，發現風口路基流失擴大，輔助攀爬的鐵鍊遭落石擊斷，加上山區土石鬆軟，提醒山友登山務必謹慎，避免意外發生。

玉管處表示，玉山並未封山，排雲山莊平時一位難求，地震發生後，申請入園和排雲山莊報到率雙雙驟降，清明連假單日入住僅9人，地震1星期後，申請登玉山人數平均恢復到以往5成。

為確認主峰線步道路況，玉管處已經2次派人巡視沿線路況，步道並無大礙，但落石風險高。

玉管處11日再派人到主峰檢視步道和設施狀況，沿線新增多處落石，風口路基流失擴大，手攀輔助鐵鍊遭落石擊斷；巡查員排除落石、修復鐵鍊。

玉管處表示，強震後山區土石鬆軟，登山務必攜帶頭盔，並注意落石等狀況；入山務必審慎評估，並攜帶足夠裝備與護具，對於取消入住的山友，可提供退費服務。