彰化芳苑海空步道 橋下增亮點

彰化縣政府優化芳苑鄉海空步道環境，橋下空間昨天正式啟用。彰化縣長王惠美說，海空步道2021年啟用後，濕地生態和絕美夕陽景觀，成為暴紅打卡景點，橋下空間優化後，遊客有更多休憩點，可望帶動地方觀光發展。

彰化縣政府與芳苑鄉公所昨在芳苑鄉無極西華宮前啟用海空步道橋下空間，芳苑鄉各國中小學生到場歡慶。

王惠美表示，縣府投入1156萬元，優化台61線橋下休憩空間，新增從海空步道北出口至南出口，建置台61橋下步道，沿途有可愛的濕地生態公仔，還有休憩廣場、導覽解說牌，可供生態教學，還設有波浪型座椅，增加休憩空間。

王惠美說，縣府再向內政部國土署爭取1千萬元補助，辦理芳苑鄉漁村聚落海牛人文景觀再造計畫，預計年底前完工，讓整體環境更有故事性，吸引觀光人潮；在地除了有西華宮、白馬峰普天宮，芳苑也有鮮蚵、蚵嗲、枝仔冰、烏魚子、花生油、芝麻醬等美食，歡迎大家來遊玩。

芳苑鄉長林保玲說，海空步道成為芳苑一大觀光亮點，但遊客反映，烈陽高照日缺乏可以遮陽休息空間，因此爭取縣府補助優化橋下空間，開發更多休憩點，漫步海空步道更悠閒，吸引親子前來遊玩。

彰化縣城觀處表示，優化橋下空間長度約800公尺，海空步道旁可以近距離觀賞紅樹林景色及濕地生態，也有無形文化資產的「海牛採蚵」生態體驗，遊客可體驗坐牛車在泥灘地觀賞招潮蟹、彈塗魚，再到海空步道欣賞夕陽美景。