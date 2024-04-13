台中鉅虹美學館邀名師授課 油畫家梁培政師生聯展登場

台中鉅虹美學館不但開展，還邀名師授課！知名油畫家梁培政攜手17名學生即日起在鉅虹美學館，舉辦「鉅虹美學油畫創作聯展」展成果，同場舉辦雕塑家陳定鴻「美夢成真」雕塑展，展期到今年8月31日。

台中大業藝能館總監黃譓丞投入身心障礙學生、偏鄉美術教育逾20年，攜手32名學生推出「天使之翼藝想起飛」師生聯展，展出49幅作品，以科幻電影主角、玩伴、花草樹木、貓狗等入畫，展期至4月26日，周一至周五上午9時至中午，下午1時30分至5時，在英才文教基金會全球藝術中心（西屯區府會園道179號4樓）展出。

鉅虹建設董事長劉品辰說，他從小愛畫畫，常在國內外欣賞畫展和雕塑等藝術，鉅虹過去十年集中重心在北屯機捷特區開發，共同使用的接待中心化身美學館，可以做為藝術展覽空間，開放大眾免費參觀，並力邀梁培政開設油畫班。

劉品辰指出，他對畫畫有興趣，參加油畫班後，跟著梁培政學畫，最大收獲是平時工作忙碌，心沒辦法靜下來，重拾畫筆可以讓心靜下來，這是最快樂的事情。這次他展出4幅作品，以風景畫為主，因為他喜歡大自然，旅遊時拍下來，創作成畫，有了名師指導，創作遊刃有餘。

梁培政說，劉品辰工作繁忙，但對於創作非常投入，除了有要事出國外，幾乎不缺席，一張畫像做建築一樣，要畫4小時，也因這種執著個性，成就事業。