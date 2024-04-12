在上廁所清潔車已到門口 彰化偏鄉推廣清潔車APP免尷尬

彰化縣溪州鄉濁水溪堤防長達15公里，偷倒垃圾防不勝防，鄉公所今下午舉辦今年第一次淨堤，約350名社區民眾參與，即使每年兩次大型淨堤，今仍撿拾30多袋各式廢棄物；第四河川分署和鄉公所都表示，「你不丟，我不用撿。」民眾應共同守護溪州特色景點。

溪州鄉公所5年前開始分段淨堤，最初3年每年1次，第4年每年兩次，過去都在周休二日舉辦，這次選在小周末下午到張厝村堤防淨堤，社區民眾依然熱烈響應，350人今下午到濁水溪堤防邊撿拾廢棄物。

溪州鄉地廣人稀，鄉公所清潔隊宣導垃圾分類和清潔車APP操作方式，鄉長江淑芬強調，學會操作清潔車APP非常重要，下載到手機設定提醒就不容易錯過，以免提著垃圾包等半天想上廁所，進屋子一會兒，清潔車已到門口，跑出來已來不及，若使用清潔車APP就不會發生這種尷尬狀況。

第四河川署人員、前立法委員鄭汝芬代表立委謝衣鳯、鄉代會主席莊正雄等人出席，都表示「人人做環保，溪州會更好。」莊正雄說，未來是人類與垃圾的戰爭，濁水溪堤防是溪州鄉特色也是觀光景點，大家共同防護，別讓景點變成「歹所在」。

第四河川分署另辦理「向海致敬」邁入第五年，共清理出約9千噸廢棄物，近日到芳苑鄉王功新生地海岸再清出約600公斤廢棄物，未來持續辦理淨灘和淨堤活動，維護環境整潔。