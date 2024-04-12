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南投縣府投入829萬 改善中寮7件農路排水、公廁

中央社／ 南投縣12日電

中寮鄉遍布狹窄農路，不少年久失修，永平村永盛宮公廁也需重建，經居民陳情，南投縣政府以新台幣829萬元執行1件公廁改建、6件道路與排水溝改善工程，今天向居民簡報內容。

南投縣長許淑華、南投縣環保局長李易書、中寮鄉長廖宜賢等人今天前往中寮鄉會勘1件公廁改建、6件道路與排水溝改善工程，一行人先到永盛宮了解居民盼望多年的公廁改善問題，許淑華說，永盛宮是村莊信仰中心，縣府今年增編經費至250萬元新建公廁。

許淑華接著至中寮鄉公所聽取崁頂村桃米坑口支線野溪改善、八仙村仙鹿段農路改善、崁頂村排水溝改善、復興村野溪護岸改善等工程，地方陳情人也出席，居民聽取工程簡報後表示滿意並說，感謝縣長許淑華及縣府團隊重視偏鄉民意，行政效率能快速回應需求。

許淑華向鄉親說，中寮鄉幅員遼闊，境內多山坡地，居民經濟以種植農產品為主，對於農產運輸道路需求迫切，因這次陳情案多在偏遠山區，考量農路狹窄不易迴車，因此邀各案件陳情人到鄉公所，除當面聽取縣府施工規劃，居民也能當場反映意見。

公廁 許淑華

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