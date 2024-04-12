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影／全台首座燈塔結合民宿 王國材笑稱本以為是住燈塔上

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
交通部航港局活化高美燈塔園區，規劃全台首座提供民宿服務的燈塔，今年航港局整修後開放參觀。記者黃仲裕／攝影
交通部航港局活化高美燈塔園區，規劃全台首座提供民宿服務的燈塔，今年航港局整修後開放參觀。記者黃仲裕／攝影

交通部航港局活化高美燈塔園區，並規劃全台首座提供民宿服務的燈塔，開幕試營運全國首座燈塔旅宿園區，提供青旅、套房不同類型特色住宿，引進在地輕食餐飲與文創展覽，結合周邊地方特色發展新型態的燈塔觀光，將串聯高美濕地成為大臺中海線觀光新亮點。

交通部長王國材表示，每座燈塔都有它的故事，因為多半都在山海的交界或是離島，但過去對燈塔的印象都充滿孤獨，他認為活化燈塔，讓民眾有接近的機會，去傾聽它的故事。不過他本來以為是住在燈塔上面，後來才知是整合在週邊，但他也稱讚民宿的規畫很好。

王國材指出，以這樣的規畫將台中景點串連行銷，可以舉辦在地活動，例如草地音樂會，未來也可以吸引國外觀光客來台朝聖。

高美燈塔為全台首座結合民宿服務的燈塔，將與在地觀光旅遊結合。記者黃仲裕／攝影
高美燈塔為全台首座結合民宿服務的燈塔，將與在地觀光旅遊結合。記者黃仲裕／攝影

交通部長 燈塔 王國材

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