聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化禁用塑膠杯 已2店挨罰

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
環保署推減塑減廢政策，鼓勵民眾自帶環保杯。本報資料照片
環保署推減塑減廢政策，鼓勵民眾自帶環保杯。本報資料照片

彰化縣今年1月1日起實施禁用塑膠杯，飲料店業者不得提供塑膠一次用飲料杯，仍有2家業者提供塑膠杯遭環保局各開罰1200元，有業者認為之前塑膠杯庫存太多，希望延後實施。環保局表示，海洋垃圾仍有9成是塑膠，需從源頭減量，才能減少海洋汙染

彰化縣實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，有飲料店業者表示，去年8、9月才剛訂購一批塑膠杯，來不及消化庫存，且現在紙杯太搶手，訂購後廠商來不及交貨。

縣議員許雅琳說，有些飲料店業者塑膠杯庫存多，加上冬季是飲料店淡季，陳情希望能延後實施，但縣府仍在元旦上路，沒用完的塑膠杯只好認賠。店員反映，使用環保杯的民眾確實增加，但有消費者要求幫忙洗一下杯子，工作量變得更繁瑣，也有民眾質疑，紙杯真的比塑膠杯更環保嗎？環保局表示，2家被罰的飲料店都非連鎖，被消費者檢舉經調查屬實，才依違反廢棄物清理法開罰。

環保局長江培根說， 一次性塑膠杯回收項目屬薄片塑膠，許多民眾常直接丟到垃圾桶沒有回收。後續通路與再利用價格、管道都不是那麼好，回收業者未必有意願處理。但海洋垃圾仍有9成是塑膠，站在減塑立場仍須減少使用，禁用塑膠杯主要還是要鼓勵民眾使用環保杯，從源頭減量，海洋垃圾才能逐年減少。

垃圾桶 海洋垃圾 海洋汙染 環保局長 環保杯

延伸閱讀

曾強脫高中弟褲子拍裸照 彰化男又拐國小童傳自慰影片判3年2月

迎接大甲媽回鑾 彰化最賺錢停車場開放免費停車、休息

影／看準大貨車臨停不鎖門 彰化無業男一周連偷6車...花光10萬多贓款

最高可罰六千！彰化禁用一次性塑膠杯 今年已開兩單

相關新聞

盧秀燕訪星 綠喊公開 藍斥雙標

台中市長盧秀燕4月3日訪新加坡，民進黨市議員施志昌昨天質疑是「總統前哨戰」？要求公開全程，並批評盧團隊看星國公共租屋，是...

台中核准危老重建 六都第2

老屋重建議題因地震再受到關注，台中市議員曾質疑台中危老建案審核率不高，都發局說明，中市府加速審查效率，採簡化審查程序及聯...

合歡山杜鵑花季 明起高乘載管制

合歡山4月中旬為杜鵑花季，13日合歡山公路將實施高乘載及流量管制，昆陽、武嶺及合歡山莊三座停車場，4日起開始收費，林業保...

彰化禁用塑膠杯 已2店挨罰

彰化縣今年1月1日起實施禁用塑膠杯，飲料店業者不得提供塑膠一次用飲料杯，仍有2家業者提供塑膠杯遭環保局各開罰1200元，...

台積電擴廠 經濟部保證供電？盧秀燕：中央史無前例正式發文

中市議員李中今質詢指出，市府都發局同意興農高爾夫球場用地變更，將來要作為台積電擴廠用地，但卻沒看到台電有能力接下來提供3...

荔枝樁象危害升高？彰化縣強調防治效果良好：年年百萬雌兵殺敵

荔枝樁象本土化，農政單位察覺今年對無患子科水果的危害度上升，研發食用料理「吃」掉害蟲，彰化縣強調防治效果良好，今年再度釋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。