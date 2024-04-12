彰化禁用塑膠杯 已2店挨罰

彰化縣今年1月1日起實施禁用塑膠杯，飲料店業者不得提供塑膠一次用飲料杯，仍有2家業者提供塑膠杯遭環保局各開罰1200元，有業者認為之前塑膠杯庫存太多，希望延後實施。環保局表示，海洋垃圾仍有9成是塑膠，需從源頭減量，才能減少海洋汙染。

彰化縣實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，有飲料店業者表示，去年8、9月才剛訂購一批塑膠杯，來不及消化庫存，且現在紙杯太搶手，訂購後廠商來不及交貨。

縣議員許雅琳說，有些飲料店業者塑膠杯庫存多，加上冬季是飲料店淡季，陳情希望能延後實施，但縣府仍在元旦上路，沒用完的塑膠杯只好認賠。店員反映，使用環保杯的民眾確實增加，但有消費者要求幫忙洗一下杯子，工作量變得更繁瑣，也有民眾質疑，紙杯真的比塑膠杯更環保嗎？環保局表示，2家被罰的飲料店都非連鎖，被消費者檢舉經調查屬實，才依違反廢棄物清理法開罰。

環保局長江培根說， 一次性塑膠杯回收項目屬薄片塑膠，許多民眾常直接丟到垃圾桶沒有回收。後續通路與再利用價格、管道都不是那麼好，回收業者未必有意願處理。但海洋垃圾仍有9成是塑膠，站在減塑立場仍須減少使用，禁用塑膠杯主要還是要鼓勵民眾使用環保杯，從源頭減量，海洋垃圾才能逐年減少。