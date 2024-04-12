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台中核准危老重建 六都第2

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
中市府危老案審核率達92%，名列六都第二名，危老案開工數更是排名六都第一。本報資料照片
中市府危老案審核率達92%，名列六都第二名，危老案開工數更是排名六都第一。本報資料照片

老屋重建議題因地震再受到關注，台中市議員曾質疑台中危老建案審核率不高，都發局說明，中市府加速審查效率，採簡化審查程序及聯合審查機制，並成立輔導團，危老案審核率達92%，名列六都第二名，危老案開工數更是排名六都第一。

花蓮強震不少建築毀損，危老建築重建進度也讓國人關切。國土署都市更新網統計，危老重建政策實施6年，截至今年二月，全國核准3509件危老案，其中台中市689件，超越新北市，位居六都第二。

台中市都發局說明，依據內政部不動產資訊平台統計去年第4季資料顯示，台中市共計111.37萬戶住宅，屋齡30年以上占44.06%，與六都占比排名第五，屬較年輕的城市；台中市危老受理案受理748件，核准689件，核准率92%，開工數416件，六都排名全數名列前茅。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨說，近年政府積極鼓勵民眾申請危老、都更，危老因有容積獎勵落日條款，產權單純的老屋申請積極。台中市各大重畫區發展飽和，且地價高居不下，若是開發成本相同，以市中心為發展重心，且舊市區幼稚園、老飯店等業主亟思改變，吸引建商投資重建。

鄉林不動產研究室認為，台中各項重大建設陸續到位，鐵路高架化及捷運綠線通車後，老舊區域挹注商機，老宅交易活絡，加上可享有危老獎勵，可望加速危老建築更新。

台中市 建築 花蓮強震 都市更新 重畫區 鐵路高架化

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