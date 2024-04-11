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台積電擴廠 經濟部保證供電？盧秀燕：中央史無前例正式發文

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李中擔心台積電擴廠，排擠台中用電。記者陳秋雲/攝影
台中市議員李中擔心台積電擴廠，排擠台中用電。記者陳秋雲/攝影

中市議員李中今質詢指出，市府都發局同意興農高爾夫球場用地變更，將來要作為台積電擴廠用地，但卻沒看到台電有能力接下來提供300萬千瓦的用電。市長盧秀燕表示，經濟部有正式公文給市府「保證用電無虞」，李中質疑算數嗎？盧秀燕說，如果中央的保證公文都無效，不曉得中華民國還有什麼可信的。

台中市議會第4屆第3次定期會，今進行市長施政報告。國民黨議員李中說，台積電一個廠大約需要75萬千瓦的用電，但中火一個機組只能提供55萬千瓦的發電量，他很擔心會因台積電擴廠，讓原本已答應要在天然氣機組增設後退場除役的四部機組又有變數，中部人繼續吸空汙。

盧秀燕回應，台電承諾，當他們的燃氣機組蓋好以後，先除役兩部機組，已有相關除役時程；另經濟部史無前例，提供全國唯一的保證正常供電公文。

李中說經濟部的公文就算數嗎？盧秀燕說，如果中央政府做的保證公文都不算數，那不曉得中華民國還有甚麼可信的了。

議員林昊佑指出，盧市府的空汙政策奏效，有效降低台中市二氧化硫、二氧化氮等汙染源；台中火力發電廠增加燃氣減煤，並強調天然氣潔淨的能源。

林昊佑說，燃氣產生無硫氧化物，隨之產出氮氧化物，是煤炭的20％～40％，二氧化碳是燒煤的60％，意味著天然氣也會有汙染。

林昊佑強調，專家指出天然氣如外洩所造成的汙染遠大於燃煤發電；天然氣發電也加劇全球暖化的情況，比燃煤還嚴重。他要求環保局也要規範天然氣排放標準的版本，否則只是降低碳排放，忽略燃氣所造成任何汙染則無法可管， 他提醒環保局不要一味替中火背書！

議員林昊佑要求台中市環保局，規範中火未來燃氣的空品，不要一味當中火背書。記者陳秋雲/攝影
議員林昊佑要求台中市環保局，規範中火未來燃氣的空品，不要一味當中火背書。記者陳秋雲/攝影

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