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荔枝樁象危害升高？彰化縣強調防治效果良好：年年百萬雌兵殺敵

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣政府農業處長邱奕志說明彰化縣防治荔枝樁象的作法。記者簡慧珍／攝影
彰化縣政府農業處長邱奕志說明彰化縣防治荔枝樁象的作法。記者簡慧珍／攝影

荔枝樁象本土化，農政單位察覺今年對無患子科水果的危害度上升，研發食用料理「吃」掉害蟲，彰化縣強調防治效果良好，今年再度釋出百萬雄兵平腹小蜂的蜂卵，今在員林市藤山步道懸掛蜂盒，估計可殲滅約四成荔枝樁象。

彰化縣荔枝和龍眼的產量都占全國第五名，今年初春先化學防治，3至4月荔枝、龍眼開花期為避免噴藥危害蜜蜂授粉，改以生物防治，先後在彰化市、芬園鄉、員林市、社頭鄉、田中鎮及二水鄉等荔枝、龍眼主要產區及廢耕園，透過無人機並搭配人工懸掛，預計釋放約175萬個平腹小蜂蜂卵的卵片盒。

員林市公所今年向彰化縣政府爭取16萬隻平腹小蜂蜂卵，縣政府農業處長邱奕志、市公所賴冠宇、苗栗區農業改良場生物防治研究中心副研究員吳怡慧、員林市民代表會主席張國良等人，今在藤山步道員獅亭示範懸卵片盒，市公所另雇工到八卦山區懸掛，蜂卵約一周後孵出羽化成蟲，交尾後公蜂死亡，母蜂飛出找宿主荔枝椿象蟲的蟲卵，產卵寄生，完成牠們為民除害的使命。

賴冠宇代表市公所感謝縣政府提供32萬元、16萬個平腹小蜂蜂卵的卵片。縣政府表示，今年無人機投放加上懸掛蜂卵，彰化市31萬2千隻、芬園鄉46萬4千隻，員林市32萬隻，社頭鄉34萬4千隻，田中鎮和二水鄉各人工吊掛16萬隻，雖說釋出160萬隻，實際連三年投放175萬隻，防治效果四成，有效抑制平腹小蜂肆虐。

平腹小蜂是荔枝樁象的天敵，每盒卵片的蜂卵多達2千顆。記者簡慧珍／攝影
平腹小蜂是荔枝樁象的天敵，每盒卵片的蜂卵多達2千顆。記者簡慧珍／攝影

員林 彰化 荔枝椿象

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