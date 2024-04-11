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機車改管認證上路 彰化今年已有500多人預約免費檢驗

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
機車改管認證制度上路，彰化縣環保局提醒車主把握今年免費預約檢測。圖／彰化環保局提供
機車改管認證制度上路，彰化縣環保局提醒車主把握今年免費預約檢測。圖／彰化環保局提供

各縣市打擊噪音車大都採用移動式設備不定時、不定點執行取締，但噪音車抓不勝抓，環境部與交通部共同推動改裝排氣管認證制度，今年起實施「機動車輛替換用消音系統認證管理規範」，環境部核定彰化今年辦理24場機車排氣管噪音自主認證檢測，彰化環保局將提供改裝排氣管車主2次免費檢測機會，今年以來已有500多人登記。

噪音車擾民已成為新興民怨，彰化環保局去年在專案執行中，在139縣道量測到噪音最高的超標車輛達98.7分貝，相當於救護車音量，超過標準達12.7分貝，彰化環保局依法裁罰最高額度3600元。

彰化環保局說，過去針對機車排氣管只有高低、凸出起程度作安全限制，為源頭管制改管機車的噪音，明年1月1日後機車若有變更原廠排氣管，應使用經環境部噪音管制認證產品，經檢驗合格後，再到監理單位辦理變更登記，違規者將依「道路交通安全規則」處900至1800元，若噪音檢測不合格，依噪音管制法再處罰1800至3600元。

環保局表示，改裝非認證排氣管的車主，今年為緩衝期間，可到環境部「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」掛號登錄免費申請認證檢測，環保局將提供2次免費檢測機會，今年度彰化預計至少辦理30場次以上，明年後改裝車主僅能自費檢測；預約自主檢測第一次不合格者不受罰，若第二次檢測仍不合格者，環保局將不再受理，車主須自行到實驗室付費檢測完成認證。

環保局指出，彰化目前有已有2套移動式及6套固定式聲音照相科技執法設備，今年底將再增加3套固定式設備，位置也將視陳情位置調整。

機車改管認證制度上路，彰化縣環保局將提供30場以上免費檢測。圖／彰化環保局提供
機車改管認證制度上路，彰化縣環保局將提供30場以上免費檢測。圖／彰化環保局提供

噪音 彰化 環保局

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