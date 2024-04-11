快訊

離婚18年！大陸知名變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

聽新聞
test
0:00 / 0:00

震後有如花蓮 原民議員哽咽：居民身心俱疲 梨山未來在哪？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員古秀英說到梨山災後現況，數度哽咽。記者陳秋雲／攝影
台中市議員古秀英說到梨山災後現況，數度哽咽。記者陳秋雲／攝影

台中市山地原住民議員古秀英今在議會質詢，她哽咽說0403地震後，大梨山地區居民災後身心俱疲，目前農路、水塔與民宅龜裂；暌違13年，4月27日預定舉辦梨山馬拉松國際賽，有一千多人報名，高山旅宿全滿，歡喜成空。行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，居民更擔心生變。

中橫便道命運多舛，1999年921大地震，24年來不斷修復中橫，原本2004年7月初中橫谷關到德基段全線通車，沒想到通車典禮前發生七二水災，道路多處路段全毀，谷關工務段修繕中橫便道，今年2月，行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性評估，即將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期；居民更擔心又因0403地震生變。

議員古秀英今天在質詢時，多次哽咽，她說，大梨山國際馬拉松隔了13年，今年再度舉行，居民與餐飲、旅宿業者預約全滿，地方動起來，籌辦系列活動，沒想到遇上震災，如今騎虎難下，但選手與民眾此時也不敢在山間道路跑馬拉松，這段期間的血可能付諸流水。主辦單位與業者今晚將開會研議對策。

古秀英說，大梨山地區災後70多個水塔破裂，民宅、農路龜裂，目前民眾對外或上山，不太敢走中橫便道，多是繞合歡山到梨山，多花5個多小時。她肯定農業局在第一時間協助農民、居民重建水塔、道路等，也呼籲衛生局關照居民的身心，加強輔導。

古秀英說，工務段修中橫的多是當地人，一對夫妻任職台7線和台8線搶修及管制人員，帶領車隊通行等，當天兩人儘管受傷，還沿路搜索受困民眾，她說，這樣的事蹟應被知道。

中橫 梨山 馬拉松

延伸閱讀

花蓮強震後土石易崩塌 消防署籲民眾減少入山

單日移出5遺體…花蓮地震已釀16死1155傷3失聯

谷關至梨山「中橫便道」落石不斷！開放大車通行再等等

花蓮強震後餘震多 台8線91K南投仁愛鄉段晚間驚傳坍方

相關新聞

南投高山杜鵑花季本周開始 合歡山啟動高乘載流量管制

南投縣在每年春季揭幕後，緊接著將迎來高山杜鵑花季，首先由玉山杜鵑帶領綻放，塔塔加地區的花色，隨著綻開由桃紅色漸漸轉變為粉...

震後有如花蓮 原民議員哽咽：居民身心俱疲 梨山未來在哪？

台中市山地原住民議員古秀英今在議會質詢，她哽咽說0403地震後，大梨山地區居民災後身心俱疲，目前農路、水塔與民宅龜裂；暌...

最高可罰六千！彰化禁用一次性塑膠杯 今年已開兩單

彰化縣從今年1月1日起實施禁用塑膠杯，飲料店等業者不得提供塑膠一次用飲料杯，彰化縣環保局今年以來開罰2家飲料店罰單，1張...

身障者停車優惠 彰化挨批不如中投

領有身心障礙者證明在彰化縣路邊停車身障車位及公有路外停車場停車，前兩小時半價收費，但民進黨縣議會黨團昨質疑，比起台中、南...

盧秀燕訪星專案報告？ 議會否決

台中市長盧秀燕4月3日出訪新加坡，稱「成果超乎預期」，昨天市議會臨時會，民進黨議員江肇國、林德宇則指盧團隊花公帑出訪，但...

吊臂砸軌遭監院糾正…中捷：推動9精進措施 再增緊急按鈕

中捷510興富發建商吊臂砸軌道1死15傷事故，監察院糾正中捷錯失緊急應變時機。中捷公司表示，全面檢視事發過程及深切檢討後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。