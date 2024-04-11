震後有如花蓮 原民議員哽咽：居民身心俱疲 梨山未來在哪？

台中市山地原住民議員古秀英今在議會質詢，她哽咽說0403地震後，大梨山地區居民災後身心俱疲，目前農路、水塔與民宅龜裂；暌違13年，4月27日預定舉辦梨山馬拉松國際賽，有一千多人報名，高山旅宿全滿，歡喜成空。行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性研究，將進入綜合規劃，居民更擔心生變。

中橫便道命運多舛，1999年921大地震，24年來不斷修復中橫，原本2004年7月初中橫谷關到德基段全線通車，沒想到通車典禮前發生七二水災，道路多處路段全毀，谷關工務段修繕中橫便道，今年2月，行政院通過台8線谷關至德基段復建可行性評估，即將進入綜合規劃，評估2025年地質進入穩定期；居民更擔心又因0403地震生變。

議員古秀英今天在質詢時，多次哽咽，她說，大梨山國際馬拉松隔了13年，今年再度舉行，居民與餐飲、旅宿業者預約全滿，地方動起來，籌辦系列活動，沒想到遇上震災，如今騎虎難下，但選手與民眾此時也不敢在山間道路跑馬拉松，這段期間的血可能付諸流水。主辦單位與業者今晚將開會研議對策。

古秀英說，大梨山地區災後70多個水塔破裂，民宅、農路龜裂，目前民眾對外或上山，不太敢走中橫便道，多是繞合歡山到梨山，多花5個多小時。她肯定農業局在第一時間協助農民、居民重建水塔、道路等，也呼籲衛生局關照居民的身心，加強輔導。

古秀英說，工務段修中橫的多是當地人，一對夫妻任職台7線和台8線搶修及管制人員，帶領車隊通行等，當天兩人儘管受傷，還沿路搜索受困民眾，她說，這樣的事蹟應被知道。