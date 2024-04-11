分享新加坡場館雙蛋設計 盧秀燕：空檔可調度彩排

台中市長盧秀燕日前稱台中巨蛋的雙蛋設計，可把彩排和演出分開，經濟效益更高。她今天分享了新加坡的場館也採雙蛋設計，除可考量成本選擇場館外，有空檔還可調度彩排用。

盧秀燕今天到台中市議會進行施政報告，民進黨市議員黃守達質詢，盧秀燕出訪新加坡，了解新加坡國家體育場設施與舉辦演唱會與賽事的經驗。日前盧秀燕認為台中巨蛋的雙蛋設計，可讓彩排跟演出在不同的場館進行，提高經濟效益，離譜說法讓表藝界咋舌。

盧秀燕分享此次出訪了新加坡考察了表演場館，她說，新加坡的場館也是採雙蛋設計，有5萬人、3萬人不同場館，表演規模不大的不會用5萬人的場地，演出團隊可依據演出成本不同、票房考量等，申請場地就會不同，有空檔還可調度彩排用。

她說，因為台中巨蛋有1萬5000人也有5000人的場地，演出團隊可視票房需求、成本考量等，申請使用大蛋或小蛋，彼此在空檔時可以安排彩排調度，彩排有很多，有1、2次是很正式，完妝、穿好服裝時在要表演的場館中彩排，無庸置疑。

盧秀燕說，新加坡現在要再做第3個蛋，她質疑有這麼大的演出量嗎，新加坡則表示因要打造成各國觀光客都能來的場館，以美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在新加坡的演出為例，不只有新加坡人，全世界的觀光客都飛過去看，尤其亞洲地區的觀光客，場場爆滿，雙蛋設計值得參考。