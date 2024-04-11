盧秀燕訪星專案報告？ 議會否決

台中市長盧秀燕4月3日出訪新加坡，稱「成果超乎預期」，昨天市議會臨時會，民進黨議員江肇國、林德宇則指盧團隊花公帑出訪，但全程猶如霧裡看花，主張增列專案報告向市民說明。國民黨議員則反嗆，今天就有市長施政報告，可以問到飽。主席張清照裁定增加震後老舊房屋結構評估現況，否決訪問新加坡專案報告。

市長盧秀燕8日受訪表示，訪問新加坡的成果超乎預期。據了解，「該見的、該談的，都進行了」，尤其新加坡接班團隊成員，多人與盧秀燕見面，除了市政交流，還有部分偏政治層面。但市府均未證實，僅表示尊重星國，不主動公布。

盧秀燕被媒體問到下一站是否前往美國？盧僅說「所有國家都有可能」，並透露今年還有安排出訪行程。

江肇國、林德宇說，盧秀燕出訪新加坡，事先受制新加坡要求，無法公開所有行程，但花了公帑，回國須向市民完整報告有何斬獲，尤其盧秀燕未來還有出訪計畫，不應模糊或片面帶過。

議長張清照與國民黨議員陳政顯都指出，今天進行市長施政報告，議員可質詢，另國民黨議員也認為市府已發布有關訪問星國環境部、體育局等多項行程。

藍綠議員關切台中經921大地震、逾25年的建物有72萬多戶，經花蓮地震後安全堪虞，議員李中要求市府增列有關震災後建物結構安全評估專案報告。議員黃佳恬、張彥彤則建議市府成立專案小組協助建物結構安檢。

都發局表示，921地震後，6樓以上房屋結構已完成盤點。據了解，部分社區擔心掉房價，目前僅1件申請，已進入詳評階段。都發局說，如發現危樓強制安檢。

市府向中央爭取補助評估建物結構耐震度，總經費420萬，社區如申請，每棟可補助評估費用的30%，以40萬元為限；公寓大樓修繕補助，屋齡7年以上、有管委會的社區可申請，今年5月底截止，另有戶數限制與補助額度。老舊建物整建維護補助總預算1000萬元，可補助每案25%，第一階段即日起到6月底止，第二階段到9月30日止。