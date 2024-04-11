聽新聞
test
0:00 / 0:00

身障者停車優惠 彰化挨批不如中投

聯合報／ 記者劉明岩江良誠陳秋雲／連線報導
彰化縣議會民進黨團指出，彰化縣對於身心障礙者在路邊停車及縣有路外停車場的停車收費優惠，不及台中、南投等其他縣市，不夠友善。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會民進黨團指出，彰化縣對於身心障礙者在路邊停車及縣有路外停車場的停車收費優惠，不及台中、南投等其他縣市，不夠友善。記者劉明岩／攝影

領有身心障礙者證明在彰化縣路邊停車身障車位及公有路外停車場停車，前兩小時半價收費，但民進黨縣議會黨團昨質疑，比起台中、南投等縣市明顯優惠不足，彰化縣對身心障礙者不夠友善。縣府交通處表示，身障停車位擴大優惠恐有長時間占用，影響周轉率問題，會兼顧身心障礙者權益再行評估。

民進黨彰化縣議會黨團總召李俊諭指出，彰化縣領有身心障礙證明者共有1萬7000多人，但既有3500格路邊停車格，只有108格身心障礙車格，縣有路外停車場更只有41格，而且依彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例在2016年修訂，領有身心障礙證明者，停放身障停車格只有前兩小時有半價優惠，依照目前每小時20元收費計算，每小時要付10元。

民進黨團表示，台北市前4小時免費，第5小時半價收費；高雄市前4小時免費，第5小時全額收費；台南市前兩小時免費，第3小時半價。至於鄰近的台中市，停放一般費率、差別費率路段免費，累進費率路段則是每天至少2小時免費；南投市及雲林縣路邊停車均享有一天免費4小時優惠。相形之下，彰化縣既有優惠規定無法達到照顧身心障礙者的目的。

縣議員周君綾建議縣政府增加公有公共身障停車格數量，及修訂自治條例的收費標準，調整為免費停車兩小時，減輕身心障礙者經濟負擔。

身心障礙者在路邊停車格停車，收費員可依車上的身心障礙證明給予優惠，但縣議員賴清美說，如果停在縣有路外停車場，出場時，則須透過對講機告知收費人員，但很多身心障礙者不知此途徑，或怕麻煩，仍以一般費率繳費，無法達到優惠的美意。

縣府交通處表示，考量停車格周轉率，避免被長時間占用，以及停車格不足，加上有些鄉鎮停車格未收費等，自治條例才修訂前兩小時停車採半價優惠，未來會依停車空間成長率以及各鄉鎮市發展需要，將持續滾動檢討。

停車場 停車格 身障

延伸閱讀

四月雪來了！彰化桐花祭五處景點看花還可欣賞表演

彰化縣桐花祭13日登場 八卦山脈5處景點賞桐

身障者也能瘋媽祖！智慧科技沉浸式體驗 把遶境場景帶進八里愛心教養院

彰化縣對身心障礙者停車優惠不足 綠營質疑不夠友善

相關新聞

盧秀燕訪星專案報告？ 議會否決

台中市長盧秀燕4月3日出訪新加坡，稱「成果超乎預期」，昨天市議會臨時會，民進黨議員江肇國、林德宇則指盧團隊花公帑出訪，但...

身障者停車優惠 彰化挨批不如中投

領有身心障礙者證明在彰化縣路邊停車身障車位及公有路外停車場停車，前兩小時半價收費，但民進黨縣議會黨團昨質疑，比起台中、南...

吊臂砸軌遭監院糾正…中捷：推動9精進措施 再增緊急按鈕

中捷510興富發建商吊臂砸軌道1死15傷事故，監察院糾正中捷錯失緊急應變時機。中捷公司表示，全面檢視事發過程及深切檢討後...

穆斯林嘉年華14日台中登場 41家清真認證產品設攤

交通部觀光署參山處14日將在台中舊火車站前廣場，舉辦開齋節「2024Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」，邀集來自竹苗...

夜晚更動人！南投市中山公園設竹藝燈座 夜間景觀迷人

南投市中山公園歷史建築聚芳館前設置竹藝燈座，讓公園夜晚更加動人，南投市公所表示，這項社區美化計畫由南投青商會與工藝師、設...

中興交流道將推都市計畫 面積700公頃並預留捷運站

南投縣政府規畫「中興交流道新訂都市計畫案」，整合南投市、中興新村、草屯鎮在中興交流道附近非都市土地，作為未來發展區域。今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。