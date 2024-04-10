夜晚更動人！南投市中山公園設竹藝燈座 夜間景觀迷人

南投市中山公園歷史建築聚芳館前設置竹藝燈座，讓公園夜晚更加動人，南投市公所表示，這項社區美化計畫由南投青商會與工藝師、設計公司合作，製作並捐贈燈座提升空間景觀。

南投市公所、南投國際青年商會共同辦理「玩美角落」社區美化計畫，由南投青商提供竹製燈座等大型裝置藝術，並與工藝師及設計公司合作，選在中山公園百年建物「聚芳館」前精心布置，為市民打造煥然一新休憩空間，讓傳統建物與現代裝置藝術激盪新創意。

南投市長張嘉哲今天透過新聞稿表示，南投青商與市公所共同辦理「玩美角落」，是一項很有意義的社區美化計畫，透過青年積極參與和創意，可以看到社區活力再次被激發，期待此處成為南投市一處新亮點，吸引更多市民和遊客前來，共同享受美好公共空間。

張嘉哲說，南投青商會員結合在地工藝家捐贈竹藝燈座，展現青商對社區的熱愛和貢獻，透過竹藝燈座點綴，中山公園夜晚更加迷人、別有一番風味，未來持續與在地青年合作，吸引參與公共事務。