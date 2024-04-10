快訊

謝謝Wilson！砂卡礑游家5具遺體全尋獲 又是牠立大功

衛福部公文收到了 數位部：依2法源執行「創意私房」封網

一月內2次通報疑食物中毒 藏壽司「這間門市」遭令暫停營業

夜晚更動人！南投市中山公園設竹藝燈座 夜間景觀迷人

中央社／ 南投縣10日電
南投市公所、南投國際青年商會共同辦理社區美化計畫「玩美角落」，由南投青商提供竹製燈座等大型裝置藝術，並與工藝師及設計公司合作，選在中山公園百年建物「聚芳館」前精心布置，為市民打造煥然一新的休憩空間，入夜點燈後更是夢幻動人。圖／南投市公所提供（中央社）
南投市公所、南投國際青年商會共同辦理社區美化計畫「玩美角落」，由南投青商提供竹製燈座等大型裝置藝術，並與工藝師及設計公司合作，選在中山公園百年建物「聚芳館」前精心布置，為市民打造煥然一新的休憩空間，入夜點燈後更是夢幻動人。圖／南投市公所提供（中央社）

南投市中山公園歷史建築聚芳館前設置竹藝燈座，讓公園夜晚更加動人，南投市公所表示，這項社區美化計畫由南投青商會與工藝師、設計公司合作，製作並捐贈燈座提升空間景觀。

南投市公所、南投國際青年商會共同辦理「玩美角落」社區美化計畫，由南投青商提供竹製燈座等大型裝置藝術，並與工藝師及設計公司合作，選在中山公園百年建物「聚芳館」前精心布置，為市民打造煥然一新休憩空間，讓傳統建物與現代裝置藝術激盪新創意。

南投市長張嘉哲今天透過新聞稿表示，南投青商與市公所共同辦理「玩美角落」，是一項很有意義的社區美化計畫，透過青年積極參與和創意，可以看到社區活力再次被激發，期待此處成為南投市一處新亮點，吸引更多市民和遊客前來，共同享受美好公共空間。

張嘉哲說，南投青商會員結合在地工藝家捐贈竹藝燈座，展現青商對社區的熱愛和貢獻，透過竹藝燈座點綴，中山公園夜晚更加迷人、別有一番風味，未來持續與在地青年合作，吸引參與公共事務。

南投 歷史建築 裝置藝術 青年

延伸閱讀

中興交流道將推都市計畫 面積700公頃並預留捷運站

南投德鹿谷國小重建工程 竟因這個原因廠商打退堂鼓

看見幸福台灣／南投…就業強勁 滾動經濟

看見幸福台灣／南投縣長許淑華…打科技牌 升級服務

相關新聞

穆斯林嘉年華14日台中登場 41家清真認證產品設攤

交通部觀光署參山處14日將在台中舊火車站前廣場，舉辦開齋節「2024Eid-al-Fitr 穆斯林嘉年華」，邀集來自竹苗...

夜晚更動人！南投市中山公園設竹藝燈座 夜間景觀迷人

南投市中山公園歷史建築聚芳館前設置竹藝燈座，讓公園夜晚更加動人，南投市公所表示，這項社區美化計畫由南投青商會與工藝師、設...

中興交流道將推都市計畫 面積700公頃並預留捷運站

南投縣政府規畫「中興交流道新訂都市計畫案」，整合南投市、中興新村、草屯鎮在中興交流道附近非都市土地，作為未來發展區域。今...

百座農用水塔被震毀！花蓮強震釀台中梨山災損 70座無法申請原因曝

0403花蓮強震造成嚴重災情，台中梨山地區更有百餘座農業灌溉用水塔毀損，農田水利署近日在梨山受理補助，目前已登記有220...

1月寒害影響受損…台中新社桃子授粉 即日起開放災區申請救助

台中新社區盛產桃子，種植面積約有300公頃，但今年1月下旬受寒流影響，嚴重受損，中市農業局、農業部、農糧署聯合勘災，確認...

彰化縣對身心障礙者停車優惠不足 綠營質疑不夠友善

領有身心障礙者證明在彰化縣路邊停車身心障礙停車位及公有路外停車場停車，依彰化縣公有公共停車場收費及管理自治條例規定，前兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。