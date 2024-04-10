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中興交流道將推都市計畫 面積700公頃並預留捷運站

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
中興新村交流道周邊土地將規畫為都市計畫區，除了商業區還保留捷運站、轉運站，讓業者和居民都看好未來發展。圖／讀者提供
中興新村交流道周邊土地將規畫為都市計畫區，除了商業區還保留捷運站、轉運站，讓業者和居民都看好未來發展。圖／讀者提供

南投縣政府規畫「中興交流道新訂都市計畫案」，整合南投市、中興新村、草屯鎮在中興交流道附近非都市土地，作為未來發展區域。今天舉辦說明會，民眾關心道路規畫和低窪地區淹水改善，房地產業者也看好計畫區內保留捷運站預定地，將上商業腹地大，可望帶動南投市、草屯鎮發展。

「中興交流道新訂都市計畫案」首場座談會今天在營北里集會所舉行，民代、居民參與踴躍。南投縣建設處表示，中興新村、南投市等都市計畫人口、住宅及產業發展用地已經飽和，中興交流道附近非都市土地、交通區位便利，經南投縣國土計畫指認為未來發展地區新訂都市計畫。

建設處表示，計畫區位於貓羅溪東側、國道三號中興交流道附近地區，中興新村含南內轆、草屯鎮、南投市含南崗地區等3處非都市土地。北以溪州埤排水為界、東西以都市計畫為界、南以軍功里、東山路以及南投酒廠為界，面積含貓羅溪流域共726公頃。

建設處表示，草屯鎮、南投市人口近20萬人，原有發展已經飽和，加上中興大學設中興新村分校，中科中興園區，希望營造低汙染高效能的產業。

參與座談會民眾發言踴躍，對於計畫區發展期待相當高，讓南投市區有更完善的都市規畫，但貓羅溪、樟平溪地勢低窪，颱風豪雨淹水嚴重問題，也應一併解決，同時道路交通規畫也需配合南投市、中興新村、草屯鎮，打通交通瓶頸。

房地產業者也認為，縣府舉辦座談會，代表新都市計畫區真的要推動，將會串連成為南投縣新市鎮，且規畫預留捷運站、轉運站用地，中興新村營中路一帶商業區土地多，最大一塊比南投市家樂福還要大兩倍，未來發展看好，並可銜接南投市跟草屯市區，帶動整體發展。

中興新村 南投縣 房地產 捷運 都市計畫

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