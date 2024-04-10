影／玄天上帝明天誕辰 花樹銀行皇蛾現蹤來祝壽

彰化縣大村鄉花樹銀行最近已能看到2、30隻羽化皇蛾翩翩飛舞，花樹銀行負責人郭俊銀說，皇蛾一直被視為是玄天上帝使者，明天就是玄天上帝聖誕，能看到皇蛾很有福氣，其實這也是生態復育的珍貴成果。

郭俊銀說，以往皇蛾多在玄天上帝聖誕日農曆3月3日前後羽化，相傳是要來跟玄天上帝祝壽，由於玄天上帝有腳踏龜蛇的形象，而皇蛾的尾巴圖案極像蛇頭，羽化的時間「也很貴氣」，被視為玄天上帝「正義使者」的化身，皇蛾的台語發音類似「蝙蝠」，也有象徵福氣之意。

今年在園區中已陸續看到20幾隻皇蛾現蹤，皇蛾展開翅膀約有25公分，但皇蛾的壽命約只有7到10幾天，時間相當短，所以「有福氣的才看得到」，郭俊銀說，學校或機構也可預約生態觀摩，把握這一周來看皇蛾。

郭俊銀說，他的生態老師蔡孟興十幾年前在花樹銀行看到皇蛾時說，皇蛾在未來10年可能會在八卦山完全絕跡，才讓他有保育皇蛾的念頭，因此11年來讓花樹銀行作為復育皇蛾基地，因堅持不噴農藥，園區內花草樹木有四百多種，也有皇蛾幼蟲的食草江某樹、樹杞、饅頭果、春不老、茄苳等植物，所以每年羽化的皇蛾漸漸多了。

為了讓皇蛾不滅絕，每年在園區羽化的皇蛾，他也帶到八卦山各區野放，11年來已野放上千隻，希望這些美麗的皇蛾能繼續在八卦山脈翩翩起舞。