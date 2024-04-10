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中市議會新增地震等2專案報告 新加坡出訪未納入

中央社／ 台中10日電
台中市長盧秀燕4月3日至5日出訪新加坡。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影
台中市長盧秀燕4月3日至5日出訪新加坡。聯合報系資料照片／記者季相儒攝影

台中市議會定期會新增2個專案報告，花蓮地震後，中市府協助建物、道路、橋梁等耐震頻估，以及龍井區一處土地遭棄置含戴奧辛的廢棄物等後續處理，市長盧秀燕出訪新加坡一事則未納入。

4月3日花蓮地震撼動全台，多名市議員今天在台中市議會定期會上，要求市府對於921地震前的舊建物、危老建築、道路橋梁協助耐震檢查，以及龍井區某土地遭棄置含有戴奧辛、重金屬廢棄物，該土地區域後續的水質檢測等，提供詳細資訊讓民眾了解。

國民黨籍市議員李中指出，921地震後，建築法規有關地震強度已有所修正，此次地震後，市府對舊有建物應協助耐震評估、修繕，並加速推動台中市都市更新、危老建物的整建。

國民黨籍市議員黃佳恬舉例，太平區一棟屋齡26年的大樓，地震後，鋼筋水泥裸露、磁磚剝落，現有145戶仍居住，餘震不斷，居民憂心害怕。她建議，市府協助房屋結構安全檢查，並向中央爭取災後修復補助。中市都發局表示，該建物經結構技師評估，沒有立即危險，為表面飾材剝落。

有關戴奧辛廢棄物處理後續，民進黨籍市議員張家銨指出，龍井區某土地遭棄置含有戴奧辛、重金屬的廢棄物，後續的民生狀態，水源的檢測、地下水是否遭污染等，在專案報告中說明。

市長盧秀燕3日至5日出訪新加坡，民進黨籍市議員江肇國、林德宇都說，市府因應新加坡的要求，無法公開部分行程，目前僅能從片面新聞得知片面資訊，市府應藉由專案報告，將出訪意義以及未來效益，跟市民報告。

議長張清照裁示，花蓮地震後，台中市舊有建物、道路橋梁等耐震評估，以及土地遭棄置含戴奧辛、重金屬廢棄物的後續作為，2案新增為專案報告，市府出訪新加坡的效益，可在市政報告中或是總質詢時詢問。

地震 廢棄物 議員

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