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南投中興交流道新訂都市計畫遍及16里 明起4場次座談

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投酒廠。圖／本報資料照
南投酒廠。圖／本報資料照

為促進大南投都市空間縫合整併，南投縣政府規畫發展縣境西北側、貓羅溪東側及國道三號中興交流道附近等非都市土地，將辦理「中興交流道新訂都市計畫案」，訂於明、後2天在中興新村、草屯碧洲里、南投市軍功里辦理4場次的座談會。

縣府指出，目前中興新村（含南內轆地區）、南投市（含南崗地區）等都市計畫的人口、住宅及產業發展用地已發展飽和，但夾雜於都市計畫間的國道三號中興交流道附近非都市土地，交通區位便利，具發展潛力，為未來都市發展重要腹地。

為促進大南投都市空間縫合整併，經南投縣國土計畫指認為短期的未來發展地區—新訂都市計畫，為此辦理「中興交流道新訂都市計畫案」，將營造低汙染高效能的產業，與中部其他縣市產業鏈分工互助發展，成為產業創新研發的支援基地。

縣府表示，該計畫案坐落縣境西北側、貓羅溪東側、國道三號中興交流道附近地區，為包夾於中興新村（含南內轆地區）、草屯、南投市（含南崗地區）等3處都市計畫間非都市土地。其規畫範圍北以溪州埤排水為界、東西以都市計畫為界、南以軍功里、東山路以及南投酒廠為界，面積約726公頃（含貓羅溪流域）。

該案已完成計畫區內公所、各級民代、里長等地方訪談，為落實民眾參與及凝聚共識，將於明、後2天辦理4場次座談會，建設處將派員報告辦理背景及進度，並收集地方意見及交流發展議題，作為後續規劃參考，歡迎計畫區內民眾參與。

而「中興交流道新訂都市計畫案」依主要涉及地區分別辦理座談會，明天（10日）第1場為上午9時在營北里集會所，涵蓋營北、營南、福興、永豐及新興里；第2場為下午2點在草屯碧洲溝仔墘農村社區活動中心，涵蓋碧洲、上林及山腳里。

後天（11日）第1場為上午9時在中台灣創新園區C棟C104國際會議廳，涵蓋內新、平山、漳和、漳興及內興里；第2場為下午2時在軍功社區發展協會，涵蓋軍功、平和及振興里，有興趣可先參閱「中興交流道附近地區先期規劃專區（https://up.nantou.gov.tw/zxsiurbanplan）」。

中興新村入口牌樓。圖／本報資料照
中興新村入口牌樓。圖／本報資料照
中興新村入口牌樓。圖／本報資料照
中興新村入口牌樓。圖／本報資料照

中興新村 南投縣 都市計畫

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