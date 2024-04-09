中市稽查17家米製麵條業者 15家暫停生產粿條河粉
寶林茶室食物中毒案，台中市食安處執行第3波米製麵條製造業者稽查，鎖定粿條、河粉製造業者及加工代工廠共17家，15家已暫停生產粿條、河粉等產品。
台中市食品藥物安全處今天發布新聞稿表示，這次米製麵條（粿條、河粉）製造業者稽查專案，透過台中市食安資料庫進行相關資料的輔助查詢及分析，鎖定米製麵條（粿條、河粉）製造業者及加工代工廠共17家全面稽查，15家稽查時已暫停生產粿條、河粉等產品，有2家業者稽查時未營業，後續持續稽查。
食安處仍針對製造場所及人員衛生、食品標示、來源文件保存、食材保存覆蓋情形、食品添加物管理及產品責任險等重點加強稽查，常見衛生缺失有「從業人員未提供體檢報告」、「食材未離地放置」、「作業區積塵不潔」等項目，已要求立即改善，後續複查如仍未合格，將依違反食安法規定，處新台幣6萬至2億元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言