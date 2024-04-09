彰化女國中拳擊選手家道中落 拚搏進軍全中運：獎金給媽媽

113年全國中等學校運動會（全中運）即將開賽，彰化縣立成功高中發展7個體育項目，每項都有選手取得全中運競賽資格，創新校史紀錄，今下午舉行授旗典禮，尋求五連霸的舉重選手黃宜甄代表全體選手受旗，期許為校為縣爭光。

高三選手黃宜甄保持舉重49公斤級金牌四連霸紀錄，她表示，無論參加何種比賽都要專注練習，保持樂觀心情，要相信自己並認為可以自我突破，比賽時全力投入當下。將尋求54公斤級金牌二連霸的高一選手楊沂蓁說，對拳擊有興趣而勤加練習，希望能成功衛冕。

成功高中國中部三年級拳擊選手何珊頤，去年獲全中運57公斤級銅牌的喜悅，卻也遭逢父喪，家計全落在她母親身上，一家4個孩子都接受彰化家扶中心扶助，何珊頤練完拳擊回家要幫忙做家事，照顧小二弟弟、兩歲半妹妹還要兼顧功課，被學校和縣政府推薦參加2024總統教育獎；她說，媽媽很辛苦，會把獎金都交給媽媽。

被成功高中視為奪牌黑馬有去年全中運的舉重109+公斤級銅牌高三蕭富謙、拳擊63公斤級銀牌國三蔡䕒萱，她同時是亞青少國手。