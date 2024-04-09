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彰化女國中拳擊選手家道中落 拚搏進軍全中運：獎金給媽媽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣成功高中舉重四連霸選手黃宜甄代表同校全中運選手，接受校長林克修授旗。記者簡慧珍／攝影
彰化縣成功高中舉重四連霸選手黃宜甄代表同校全中運選手，接受校長林克修授旗。記者簡慧珍／攝影

113年全國中等學校運動會（全中運）即將開賽，彰化縣立成功高中發展7個體育項目，每項都有選手取得全中運競賽資格，創新校史紀錄，今下午舉行授旗典禮，尋求五連霸的舉重選手黃宜甄代表全體選手受旗，期許為校為縣爭光。

高三選手黃宜甄保持舉重49公斤級金牌四連霸紀錄，她表示，無論參加何種比賽都要專注練習，保持樂觀心情，要相信自己並認為可以自我突破，比賽時全力投入當下。將尋求54公斤級金牌二連霸的高一選手楊沂蓁說，對拳擊有興趣而勤加練習，希望能成功衛冕。

成功高中國中部三年級拳擊選手何珊頤，去年獲全中運57公斤級銅牌的喜悅，卻也遭逢父喪，家計全落在她母親身上，一家4個孩子都接受彰化家扶中心扶助，何珊頤練完拳擊回家要幫忙做家事，照顧小二弟弟、兩歲半妹妹還要兼顧功課，被學校和縣政府推薦參加2024總統教育獎；她說，媽媽很辛苦，會把獎金都交給媽媽。

被成功高中視為奪牌黑馬有去年全中運的舉重109+公斤級銅牌高三蕭富謙、拳擊63公斤級銀牌國三蔡䕒萱，她同時是亞青少國手。

去年全中運，彰化縣得到18金、29銀、24銅，成功高中貢獻2金、1銀、4銅。今年成功高中桌球和田徑首次取得全中運競賽資格；校長林克修說，感謝縣政府扶植、家長會長洪群偉等委員支持、教練洪政代、李佳穗投入，才能七項「全壘打」進軍全中運，展現多元且高競爭力的運動實力。

彰化縣成功高中七個項目體育選手將參加本屆全中運。記者簡慧珍／攝影
彰化縣成功高中七個項目體育選手將參加本屆全中運。記者簡慧珍／攝影
彰化縣成功高中拳擊選手何姍頤進入2024總統教育獎複審，也將代表彰化縣進軍全中運。記者簡慧珍／攝影
彰化縣成功高中拳擊選手何姍頤進入2024總統教育獎複審，也將代表彰化縣進軍全中運。記者簡慧珍／攝影

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