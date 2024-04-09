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彰化蛋白區農地沒人投標跌破眼鏡 縣府推測因這原因

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣內農地重劃後土地有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，利於農耕使用，縣府今年首次的農地重劃區抵費地標售分佈於10個鄉鎮行政區。圖／彰化縣府提供
彰化縣內農地重劃後土地有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，利於農耕使用，縣府今年首次的農地重劃區抵費地標售分佈於10個鄉鎮行政區。圖／彰化縣府提供

彰化縣政府日前標售今年首次的農地重劃區抵費地，總計標售土地24筆，合計總坪數8414.6坪，其中面積最大的土地在田中鎮新外三段370地號，面積4327平方公尺，標售底價1255萬元，坵塊方整，原以為位在蛋白區的農地會引起關注，沒想到最後意外地無人投標，縣府指出，能因位於高壓電塔及墳墓用地旁，影響投標意願。

今年三月縣府公布標售縣內農地重劃區內的抵費地及剩餘零星土地共24筆，總底價6056萬7286元，地政處說，其中11筆有人投標，吸引14人投標，標出10筆地，標脫率41.66%，總標脫金額2719萬2249元，整體溢價率約2.5%； 1筆低於底價被宣布廢標。

地政處說，縣內農地重劃後土地有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，利於農耕使用，本次標售的農地重劃區抵費地分佈於10個鄉鎮行政區，供農用土地標售底價每平方公尺1190元至7400元不等， 這次順利脫標有10筆土地，有1筆由鄰地主優先購買標得，其中1筆面積最小僅3.07坪，但因位處建地後方抵費地，最後順利脫標。

這次標售土地有9筆位在芳苑鄉路上南農地重劃區，但因標售底價與市價差不多，沒人來標，也有人推測因國土計畫法將於2025年5月1日正式上路，農地農用明確，影響投標意願。地政處指出，農地重劃區抵費地多數屬優良農田，過去得標人大都繼續從事農作，加上這次標售筆數24筆，扣除底價偏高的土地，與以往沒有明顯差異。

彰化縣113年度第1次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，順利脫標有10筆土地。圖／彰化縣府提供
彰化縣113年度第1次農地重劃區抵費地及零星集中土地標售，順利脫標有10筆土地。圖／彰化縣府提供

彰化 農地 重劃區

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