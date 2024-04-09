西屯驚傳強震後地層下陷 中市府：側溝老舊破損改善中
台中西屯區大墩二十街、大聖街口，現正執行自來水管線維養工程，怎料6日晚間驚傳地層下陷，市議員林祈烽表示，疑因地震造成大樓集水井破裂，水流掏空地基，塌陷約50公分深，更露出地樑；中市建設局表示，此案為側溝老舊破損，滲漏導致側溝掏空，已將集水井溝底填補、損壞溝體打除，明灌漿打底重建，預計週六前可改善完成。
林祈烽表示，403花蓮強震後各地災情不斷，近日接獲何南里長曹豐洋陳情，在大墩二十街與大聖街口路面出現坍塌，且離大樓支柱很近，疑因地震造成大樓集水井破漏，水流導致地基掏空，導致塌陷，甚至該社區的地樑也露出，可見深度至少約50公分。
建設局表示，7日已到現場勘查，認為應屬側溝老舊破損，上游建設工地因施工，長時間抽地下水排放，導致側溝掏空損壞導致下陷，已先行設置安全措施；8日已完成集水井溝底填補、損壞溝體打除，今進場打底側溝溝底、重建，預計本週六前改善完成。
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