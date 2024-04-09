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台中溪南國中8棵創校檸檬桉因光電板送命？校方說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園、修剪困難且危險，因此移除。圖／翻攝自臉書社團「護樹的爆料公社」
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園、修剪困難且危險，因此移除。圖／翻攝自臉書社團「護樹的爆料公社」

位於台中市烏日區的溪南國中遭爆近半世紀、創校就存在的8棵檸檬桉樹，因為光電板被結束了生命，引起網友熱議。對此，溪南國中校長張倉漢說明，考量校園內6棵檸檬桉因常有斷枝掉落恐傷人，緊鄰私人果園造成果團業者困擾，加上檸檬桉高大，鄰近沒大馬路，修剪困難且危險，因此移除，整理出來的空地將放置光電板。

林姓網友在臉書社團「護樹的爆料公社」爆料，溪南國中八棵檸檬桉因為光電板（其實電板的位置不在那兒），被結束了生命！並附上多張高逾6公尺的檸檬桉照片，以及檸檬桉被砍，鋸成斷的照片等，引起網友熱議，有的質疑「為何亂砍樹？」，有的認為「棲地看起來挺大的也沒擋到誰⋯」也有的認為「砍樹設光電就不是綠電了」。

張倉漢說明，溪南國中創校45年的學校，以檸檬桉高度逾六米推斷，可能是創校後在學校南面圍牆邊上種植8棵檸檬桉，前幾年因颱風斷枝，校方清理了2棵，去年11月因校內有二棵老榕樹倒了，邀請中興大學「樹醫師」劉東啟教授協助提供整理校內樹木寶貴意見。

張倉漢指出，由於桉樹並非台灣原生種的樹木，生長速度快，考量剩下的6棵檸檬桉緊鄰私人果園，常有斷枝掉落，一來是擔心會砸傷人，二來是斷枝掉落果園，造成果團業者困擾，果園業者也常把伸過去的枝條剪下來後丟回校園內，加上不鄰馬路，附近僅有約一米寬小路，吊車要進來修剪樹困難且危險。

他說明，因此這次在整理校園時，原規畫把這6棵檸檬桉移植他校，但經詢問沒有學校要移植，又因檸檬桉難以搬運，最後以分段方式，將桉樹運離學校。而整理出來的空地，未來規畫放置太陽能板

網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園（左），加上修剪困難且危險，因此移除。圖／溪南國中提供
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園（左），加上修剪困難且危險，因此移除。圖／溪南國中提供
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園、修剪困難且危險，因此移除。圖／翻攝自臉書社團「護樹的爆料公社」
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園、修剪困難且危險，因此移除。圖／翻攝自臉書社團「護樹的爆料公社」
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園、修剪困難且危險，因此移除。圖／翻攝自臉書社團「護樹的爆料公社」
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園、修剪困難且危險，因此移除。圖／翻攝自臉書社團「護樹的爆料公社」
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園（右），加上修剪困難且危險，因此移除。圖／溪南國中提供
網友爆料，台中溪南國中檸檬桉因光電板送命，校方說明，考量斷枝恐傷人，又緊鄰果園（右），加上修剪困難且危險，因此移除。圖／溪南國中提供

校園 爆料公社

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