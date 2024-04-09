豐原百年媽祖信仰 厚德季六媽會今自慈濟宮請回1米神尊
台中豐原於清光緒年間，有地方人士號召以百人、每人一圓龍銀，發起葫蘆墩角、烏牛欄角彰化南瑤宮六媽會等組織，後續組織編列為「豐原厚德季六媽會」，原1公尺高媽祖神尊奉請豐原慈濟宮暫駕，改請40公分的神尊輪值於爐主家中，經累積廟產後，欲籌建「厚德宮」，今將原1公尺高的金尊請回宮內安座。
豐原六媽會早期「有神無廟」，採值年爐主迎駕至自宅敬奉，但六媽神尊近三尺二高（約一公尺），每次移駕爐主家中總勞師動眾，改雕一尺二（約40公分）神尊輪值爐主家中，原三尺二神尊則安奉在豐原慈濟宮暫駕。
六媽會董事長廖銘俊表示，近百年來，地方人士、信士所累積香油錢善款等，將前期於豐原市區內規畫動土興建厚德宮廟祠，供奉六媽庇佑地方；今邀請六媽金身熱鬧回宮，並於媽祖誕辰日前一天舉辦入火安座盛典。
地方耆老廖邦雄今年已86歲，他表示，其祖父自清朝年間即參加葫蘆墩角六媽會，之後傳承於家族；如今主事者廖銘俊為家族第四代，代代對葫蘆墩角六媽誠心敬奉，意義深遠。
六媽會前董事長林烱在表示，六媽會的信仰，可說是豐原葫蘆墩另一段祀奉天上聖母的百年文化歷史，因應政府政令推廣寺廟管理，2019年取得財團法人臺中縣豐原厚德季六媽會法人資格，同時也活化廟產管理，才有現今厚德宮籌畫建廟開端。
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