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台中黑熊傷癒野放 泰雅族命名「Lisayung」祝繁衍不息

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台灣黑熊「Lisayung」去年12月受困索套，經醫護4個月後，今早在泰雅族人吟唱祝禱聲中，野放重返山林。圖／林業自然保育署提供
台灣黑熊「Lisayung」去年12月受困索套，經醫護4個月後，今早在泰雅族人吟唱祝禱聲中，野放重返山林。圖／林業自然保育署提供

台中松茂林道旁山域去年12月有隻台灣黑熊受困套索，被和平區松茂部落居民發現，經農業部林業及自然保育署台中分署、生物多樣性研究所，歷經近17小時救援後，照養醫療4個月，恢復狀況良好，也獲泰雅族人命名「Lisayung（驪薩韻）」（意為生命泉源之母），今早在泰雅族人吟唱祝禱中重返山林。

林業保育署台中分署表示，黑熊「Lisayung」是已有生產經驗的成年母熊，雖受困套索，右前掌傷勢嚴重而無法保留，但傷口已全部癒合，經獸醫師專業評估，其攀爬、行走情形良好，對人保持高度警戒，符合各項野放標準。

黑熊照養期間，松茂部落耆老蔡長管、理事長胡第耀及族人，以代表溫柔婉約女性名稱的「Sayung」，結合松茂山溪源頭意象「Li」，以生命泉源之母寓意，命名Lisayung，希望它返回山林後，持續如山泉涵養黑熊族群、繁延不息。

台中分署說，獸醫師檢查Lisayung時，發現其頸圍較頭圍大，異於一般黑熊頭頸比例，若掛衛星發報頸圈，可能短時間即脫落，故不做衛星追蹤；此次上耳標後，送至人煙罕至的棲地野放，並可能於活動範圍架設紅外線自動相機，了解其野放後活動情形。

松茂耆老蔡長管用泰雅族語吟唱生命祝禱，在場族人也以族語送上Lisayung的祝福，今早野放籠開啟瞬間，目送Lisayung朝山林奔去，期盼牠重返山林後，從此自在悠遊。

台灣黑熊「Lisayung」去年12月受困索套，被松鶴部落居民發現，經醫護4個月後，今早野放。圖／林業自然保育署提供
台灣黑熊「Lisayung」去年12月受困索套，被松鶴部落居民發現，經醫護4個月後，今早野放。圖／林業自然保育署提供

台灣黑熊 野放

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