偏鄉小村被廢校又興建第二納骨塔 鄉民哀怨「吃虧的都是我們」

彰化縣大城鄉現有納骨塔接近飽和，鄉公所規畫在第六公墓新建第二納骨塔，被數十名頂庄村民反對，並抱怨縣政府裁撤頂庄國小，鄉公所又來興建村內第二座納骨塔，「吃虧都是我們」，讓頂庄村發展雪上加霜，要求重新研議興建地點。

大城鄉現有8座公墓，其中頂庄村和山腳村設置納骨塔，山腳村的已飽和，頂庄村的只剩不到700個空位，鄉公所認為興建新塔的迫切性，日前召集並向頂庄村民說明新建納骨塔計畫，遭到場數村民以「一村二塔」違反公平原則，當場反對。

許姓村民今表示，彰化縣政府認為頂庄村的出生率低，全村人口數下降，已是大城鄉人口倒數第二的村落，因此前年裁撤頂庄國小，可見頂庄村沒新建納骨塔的急迫需求，且頂庄村周邊地層下陷易淹水，無論地理和風水，很少有人願意把往生親人安放在這種地方，而規畫新建第二納骨塔距離村落僅200公尺，都違反縣政府規定須距離500公尺的審查原則，嚴重影響村民的身心健康。

鄉長陳玉照指出，頂庄村第一納骨塔建在高灘地，第二納骨塔也一樣選建在高灘地，不開挖地下室，鄉公所還將建造七層台階升高塔座，沒淹水疑慮，又根據鄉公所丈量，第二納骨塔距離村落人口稠密區約500公尺，應不至於影響村民的身心健康，像他的住家也距離墓地很近，不覺有問題。

陳玉照表示，大城鄉若不新建納骨塔，未來無處安放往生鄉民，到二林、竹塘、芳苑安放都要付出高價，他「負責任，做對的事。」必須執行新建納骨塔的公共政策，鄉公所評估頂庄公墓地點適中，納骨塔完工後可安放2萬8千位骨罎，他對全鄉15村的鄉民有交代。

頂庄村長許仁寶說，村民有的贊反、反對和沒意見，他為村民傳達心聲，希望鄉公所參酌辦理，如非建不可，應提出有力說明並訂定回饋辦法。